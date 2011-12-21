Список последних изменений v2.3.3 17.04.16

+ Предпросмотр раскадровки свежих видео наведением на превью

+ Отображение даты регистрации пользователя во всплывающем профиле

+ Подпункт "Прочитать незаметно" в Мои сообщения - открытие сообщений через поиск без пометки прочитанными

+ Возможность точного поиска по аудио (удаление результатов не совпавших полностью с запросом)

+ Некоторые диалоговые окна можно сворачивать (окно аплоада аудио, документов, получения Wiki-кода страницы, просмотра результатов опроса)

+ Пункт в пользовательском меню "Упоминания"

+ Диалог с группой в выпадающем меню

+ Отключение автовоспроизведения видео в закреплённых постах в группах

+ Кнопка изменения порядка видео-плейлиста (удобно при автопереходе к следующей серии, если они в обратном порядке размещены)

+ Исправление исчезающих кнопок в группах (таких как список wiki-страниц)

+ Список wiki-страниц отображается таблицей

+ Ссылки на метериалы бесседы через API

+ Возможность выбрать способ вызова юзер-меню: 1 - по клику на Ў; 2 - при наведении на Ў; 3 - по клику правой кнопкой на имя

- убрана функция показа всех комментариев одним кликом

* Исправление кнопки "ответить"

* Правки в стилях аудио

* Исправление из-за введения диалога с группой



Спасибо за участие в разработке:

Pmmlabs



Список последних изменений v2.3.1 25.05.15

+ Опция "Кнопки листания постов" для быстрой прокрутки до предыдущего/следующего поста с помощью кнопок или клавиш A и D

+ Отключение рекламы теперь скрывает и рекламные посты в ленте и видеорекламу в родном плеере вк

+ Добавлена ссылка на альбом на last.fm

+ Функция скачивания всех фоток из диалога

+ Кнопка сортировки загруженных постов на стенах групп и пабликов по лайкам

+ Опции принудительного использования HTML5 аудио/видео плеера вместо Flash-версии

+ Опция переключающая механизм сохранения файлов на использование HTML5 (например для функции сохранения переписки)

+ Функция генерации скриптов для скачивания всех фотоальбомов по папкам (через wget или metalink)

* подпункт расширенного меню "Мои видео" ведёт на добавленные видео, а не на каталог.

* в настройках вк для вкладки ведущей в настройки расширения установлена иконка вместо надписи

* исправление поиска last.fm для сборников

* мелкие исправления менеджера тем для https соединения

* исправления в массовом удалении видео

* возвращён пропавший из настроек пункт юзер-меню "добавить в избранное"

* совместимость с Firefox 38



Спасибо за участие в разработке:

Pmmlabs



Список последних изменений v2.3.0 26.01.15

* Косметические правки ссылок на скачивание видео на стене * Возвращены дислайки на видео 25.01.15

+ Добавлена возможность поиска в теме обсуждения

+ Возможность фильтрации ленты новостей по ключевым словам / регулярным выражениям

+ Возможность скачивания небольших фотоальбомов как zip-архива

+ Опция позволяющая подгружать сразу все комментарии к постам

+ Кнопка сортировки комментариев к посту по лайкам

+ Для добавления в создаваемый/редактируемый список новостей произвольного человека/группы надо указать в быстром поиске его адрес и нажать Enter

+ Metalink-формат списка ссылок на скачивание аудио/видео

+ Возможность игнорирования обложки альбома в функции удаления старых фото

* Исправления связанные с обновлённым разделом видео

* Исправлена и улучшена работа дислайков

* Правки сохранения настроек на сервере

* Возвращена кнопка "полные миниатюры" в списке альбомов

* Исправлен выбор видео из альбома в окне прикрепления

* мелкие исправления



Спасибо за участие в разработке:

Pmmlabs

Seiya Loveless



Список последних изменений v2.2.3 10.10.14

* Исправлена работа с VK API

* Исправлено определение битрейта/размера для некторых аудио

* Кнопка подписывания на комментарии к постам вынесена в настройки

* Мелкие правки



02.10.14

+ Кнопка "Подписаться на пост"

+ Функция скачивания всех документов или только GIF'ок

+ Список ссылок музыки теперь работает и для друзей, и для поиска

+ В генерации плейлистов для внешнего плеера теперь есть список для загрузки Wget-ом

* возвращены кнопки поиска копий фото через гугл и прочие сервисы

* исправлено отображение комментов в просмотре фото в режиме "ночь"

* подправлено отображение кнопок "Не скрывать" и "Запись со стены" в аттачах к диалогам



Список последних изменений v2.2.2 01.07.14

+ Сохранение переписки в формате .html (спасибо

+ При создании списка новостей можно указывать не только людей не из подписок, но и группы

+ Поиск по настройкам расширения

+ Панель вставки смайлов Emoji для большинства полей ввода

+ Дополнительная информация о пользователях на странице подавших заявку на вступление в группу (например возраст)

* у модераторов закрытых групп теперь тоже отображается блок заявок на вступление

* ускорен алгоритм определения возраста (спасибо demo$)

* стикеры в сохраняемой переписке

* кнопки удаления входящих/исходящих сообщений вынесены в меню [ Действия ] диалогов

* кнопка запуска статистики сообщений перенесена в меню [ Действия ] диалогов

* при отключении выделения общих групп, перестают выделяться и администрируемые сообщества

* подправлена проверка выхода людей из закладок в онлайн

* возвращено подменю у пункта "Мои аудиозаписи"

* кнопка ответить в диалогах

* иконки левого меню повышенной чёткости для retina

* Chrome: нормальные имена файлов

+ Сохранение переписки в формате .html (спасибо Seiya Loveless + При создании списка новостей можно указывать не только людей не из подписок, но и группы+ Поиск по настройкам расширения+ Панель вставки смайлов Emoji для большинства полей ввода+ Дополнительная информация о пользователях на странице подавших заявку на вступление в группу (например возраст)* у модераторов закрытых групп теперь тоже отображается блок заявок на вступление* ускорен алгоритм определения возраста (спасибо demo$)* стикеры в сохраняемой переписке* кнопки удаления входящих/исходящих сообщений вынесены в меню [ Действия ] диалогов* кнопка запуска статистики сообщений перенесена в меню [ Действия ] диалогов* при отключении выделения общих групп, перестают выделяться и администрируемые сообщества* подправлена проверка выхода людей из закладок в онлайн* возвращено подменю у пункта "Мои аудиозаписи"* кнопка ответить в диалогах* иконки левого меню повышенной чёткости для retina* Chrome: нормальные имена файлов

Список последних изменений v2.2.1 11.12.13

+ В меню прикрепления на стену добавлена функция ФотоШрёдер разрезающая длинную фотку на 6 полос

+ Опция отключения подтверждения при закрытии видео

+ Возможность включить очистку названия аудио от символов

+ Возможность создавать список новостей с людьми на которых не подписан

+ В разделе закладок добавлены функции удаления всех своих лайков к фотографиям, видеозаписям и записям

+ Блок "Закладки в друзьях" отображающий на чужих профилях, кто из ваших закладок добавлен в друзья

+ Добавлена функция позволяющая сразу отображать в альбомах количество лайков и комментариев к фото

+ Функция "Полные названия аудиозаписей" вынесена в настройки

+ Для пункта "Мои Аудиозаписи" в расширенное меню добавлен подпункт "Обновления"

+ Для пункта "Мои Видеозаписи" в расширенное меню добавлен подпункт "Загруженные"

+ Для пункта "Стена" в расширенное меню добавлен подпункт "Новая запись"

+ Для фото добавлен поиск копий через Yandex

+ В просмотрщик видео добавлена кнопка [ Добавить в группу ] позволяющая быстро добавить открытое видео в одну из ваших администрируемых групп

+ В уведомлении о печатающих сообщение теперь выводится имя чата и ссылки на переход в него

* возвращены кнопки в просмотрщик фото

* подправлены стили аудио

* исправлена работа в аудио кнопки "Вне альбомов"

* в раздел друзей возвращены кнопки [ Заблокированные ] и [ Друзья вне списков ]

* уменьшена ширина кнопки статистики в диалогах

* теперь при сохранении чужого фото себе в альбом, в списке альбомов не скрываются альбомы в которых больше 500 фото

* в администрируемых встречах не вылазит "Неизвестная ошибка #"

* исправлено определение типа онлайна в оповещениях о выходе закладок в онлайн

* теперь при получении ссылок на скачивание видео корректно работает кнопка "240p max"

* мелкие исправления ссылок на скачивание в просмотрщике видео

* исправлен мелкий баг со скробблингом некоторых символов в Opera



Список последних изменений v2.2.0 13.08.13

+ В диалогах кнопка [ Ответить ] теперь не проматывает к концу переписки

* в диалоге прикрепления не пропадает поиск по фотографиям

* исправлена ошибка с авторизацией в модуле API для дислайков

* исправлено работа функции массового перемещения видео в альбомы на своей странице

* подправлена кнопка статистики в диалогах

* подправлена функция отображения списка комментариев ко всем фотоальбомам в группе

* исправлена работа функции подсветки общих групп

* Firefox 23+: исправлено скачивание с нормальными именами



24.06.13

+ Возможность узнать какие треки из плейлиста изъяты правообладателями

+ Сбор списка заблокированных треков через поиск при повторном нажатии на кнопку отображения изъятых аудио

+ Опция "Отключить анимацию иконки и заголовка вкладки при новых сообщениях в диалогах"

+ В переписке диалогов кнопка "[ Ответить ]" изменена на иконку, и вместо вставки фамилии прикрепляет к ответу одним кликом выбранное сообщение

* Мелкие исправления



12.06.13

+ Кнопка получения кода на вики-страницах

+ Возможность посмотреть список комментариев ко всем альбомам разом в группах

+ Добавлена функция массового перемещения видео в альбом по названию (поддерживаются RegExp либо точное соответствие с введённым текстом)

+ Возможность отобразить на странице поиска пользователей дополнительную информацию (семейное положение, день рождения, мобильный и домашний телефон, skype)

+ При активной опции "Высвечивать подробности при наведении на ссылку темы/поста", где это возможно, чёрные таблички с именем пользователя заменяются табличками с инфой о посте на который написан ответ.

+ В всплывающее меню на кнопке скачивания аудио добавлен пункт "Добавить в группу"

+ Возможность из админки группы найти в группе всех заблокированных (DELETED и BANNED пользователи)

+ Функция "Возможность отвечать в одном комментарии нескольким людям" теперь работает для фото и видео

+ Добавленные в левое меню пункты теперь можно редактировать

+ Для аудио в всплывающее на кнопке скачивания меню во время проигрывания треков добавлен пункт "Добавить в плейлист" добавляющий выбранный трек в текущий список воспроизведения.

+ Для аудио в всплывающее на кнопке скачивания меню добавлен пункт "Поделиться"

+ Всплывание текста поста/коммента со стены при наведении на ссылку (зависит от опции "Высвечивать подробности при наведении на ссылку темы/поста")

+ Кнопка [ Предпросмотр ] в окне получения кода для вставки опроса на сайт.

+ В всплывающий профиль для подтверждённых страниц добавлена галочка рядом с именем

+ Сбор ссылок на все фотографии из постов на стене

+ Возможность на профиле развернуть список альбомов в столбик, как это сделано с друзьями

+ Добавлена кнопка создания новой заметки

+ Функция отображающая в группах блок с заявками на вступление (для админов закрытых групп будет полезно)

+ Общие группы теперь выделяются и в блоке интересных страниц

* исправлено отображение полных название альбомов с видео

* возвращена кнопка удаления всех приглашений в группу

* восстановлена возможность загружать из файла в альбом граффити (но png и длиннограффити больше нет)

* подправлено поднятие в топ пользователей из избранного в инлайн-чате

* смайлики вкопта не вклиниваются посреди слова - теперь перед смайликом должен стоять пробел, а после него точка, пробел или запятая.

* подправлена ручная сортировка закладок при включенной опции уменьшения аватарок в закладках

* восстановлен выбор видео с альбомов при прикреплении

* подправлен конфликт с m.vk.com

* запрос c API информации о дислайках теперь осуществляется через отдельный app_id

* исправления в функции фиксации меню при открытых диалогах

* ссылки на скачивание видео из просмотрщика видео в режиме html5

* мелкие исправления

Firefox: подправлено скачивание с нормальными именами.

Список последних изменений v2.1.9 25.04.13

+ Произвольные ссылки теперь будут отображаться даже при откюченной функции "Расширенное меню"

+ В настройках произвольных ссылок в меню рядом с полями ввода ссылки и заголовка добавлена кнопка сохранения

+ Функция [ Полные миниатюры] теперь запоминает своё состояние

+ Возможность выбора одной из четырёх иконок для кнопки дислайка

+ Перед своими ссылками в левое меню добавлен разделитель

+ Пункт "В бан" теперь вызывает новый диалог блокировки пользователя

+ Возможность отключить открытие записей со стены в всплывающем окне кликом по дате

+ При сохранении переписки в имени файла теперь указывается имя и id собеседника

+ При скачивании фотоальбома по списку ссылок через Download Master v5.14 или ниже, к именам файлов добавляется их порядковый номер в альбоме

+ В список друзей добавлена категория "Заблокированные" (забаненные и DELETED)

+ В новостях галка [ Фильтрация ] теперь запоминает своё состояние

+ Возможность отключить прокрутку страницы при переключении аудио

+ Теперь при наведении на блок с участниками группы появляется кнопка позволяющая посмотреть список участников в порядке вступления

+ В списках онлайн друзей других пользователей теперь не скрывается блок фильтра по полу и возрасту

* нажатие на кнопку скачивания аудио не воспроизводит аудиозапись

* обновлён/дополнен английский язык вкопта

* в диалогах пункт "Сохранить переписку" больше не попадает в подменю "Показать материалы беседы"

* дислайки: ошибка о проблемах сервера не выводится в углу. Теперь в тихом режиме делается максимум 5 попыток узнать инфу.

* исправлена неправильная в некоторых случаях работа функции "Друзья вне списков"

* подправлен модуль загрузки информации из файлов

* изменено положение фильтра списка групп

* мелкие исправления

Firefox:

изменён алгоритм загрузчика скриптов - теперь вкопт быстрее подключается к странице.

исправлено скачивание с нормальными именами.

Список последних изменений v2.1.8 30.03.13

+ Кнопка [ Полные миниатюры ] позволяющая переключиться в альбоме между обрезанным и полным видом миниатюр

* исправлено сохранение/восстановление настроек с сервера



29.03.13

+ Возможность добавить свои пункты в расширенное левое меню

+ Опция позволяющая выводить пункты расширенного левого меню слева

+ Возможность отменить голос в опросах из постов

+ Опция отключения у сообщений в диалогах кнопки [ Ответить ]

+ В менеджере тем добавлена возможность поставить лайк к понравившейся теме

+ Для недавно загруженных фотографий кнопка [Ссылки] в просмоторщике отображает список ссылок с указанием размеров вариантов фото

* исправлены переносы строк при сохранении переписки, из-за чего переписка некорректно отображалась в блокноте.

* исправлен баг с возвращением к окну списка фотографий из просмотрщика

* добавлена подсказка-памятка к кнопке "? года"



Список последних изменений v2.1.7 25.03.13

+ Возможность быстро упомянуть человека в тексте сообщения чата диалогов (кнопка [ Ответить ])

* исправлен цвет фона комментариев в чёрном просмотрщике фото.

* в диалогах исправлено прикрепление записей со стены



19.03.13

+ В окне выдачи ссылок на аудио добавлена вкладка с wiki-кодами треков.

+ Функция информации об альбоме аудио теперь выдаёт список популярных треков артиста (по версии Last.FM), если не найдена инфа по альбому

+ Настройки фильтрации новостей теперь запоминаются

* исправлены комментарии к фото

* теперь общие группы подсвечиваются и в блоке информации о профиле

* подправлено отображение автарок в закладках, при включенной функции уменьшения их размеров

* исправлено прикрепление фото по ссылке и по альбомам на стену

* мелкие исправления



Список последних изменений v2.1.6 02.03.13

+ Возможность покинуть все группы

+ При скачивании аудио/видео в именах файлов теперь длинное тире заменяется на дефис

* Исправлен список непрочитанных сообщений в расширенном меню

* Исправлено получение информации о битрейте

05.03.13

* Исправлено подключение к Last.FM

Список последних изменений v2.1.5 12.02.13

+ Фильтр новостей

+ В диалоге прикрепления изображений в список альбомов добавлены "Сохранённые фотографии"

+ Возможность отменить ответ на комментарий

+ Повторный клик по пункту "Режим добавления" убирает кнопки "Добавить в группу"

+ При поиске треков с альбома добавлена кнопка получающая список ссылок на них

+ В редактировании информации и о профиле теперь всегда есть поле "Отчество"

+ В закладки теперь можно добавлять внешние ссылки ("vk.com/away.php?to=" автоматически приписывается в начало ссылки)

+ В диалогах в меню прикрепления добавлен пункт "[ Запись со стены ]"

+ Добавлена функция удаления всех видео

+ Добавлена опция позволяющая отключить кнопки очистки аудио, видео, стены (если вас пугают эти кнопки)

+ В список видео рядом с названием добавлена кнопка разворачивающая описание

* исправлено скачивание видео из просмотрщика

* в списке групп не выводится кнопка "Покинуть группу" если, это не ваш список

* кнопка "Избранные" в закладках сразу появляется

* в расширенном меню "Мои видеозаписи" исправлен пункт "Добавить"

* подправлена подгрузка календаря

* исправлена саморазмножающаяся кнопка обновления стены в группе

* при активном увеличенном шрифте не пропадает кнопка "Добавить аудиозапись"

* исправлена вставка смайлов ;'> :-'( и *Firefox*

* совместимость с SeaMonkey



Список последних изменений v2.1.4 25.12.12

+ При просмотре результатов открытого голосования можно увидеть голосовавших (максимум 9 первых на каждый вариант)

+ В диалог прикрепления фото, аудио и видео добавлена кнопка выбора из альбомов

+ В всплывающем профиле рядом с иконкой сообщения отображается число сообщений в истории переписки

+ При сохранении переписки сохраняются вложенные сообщения

* исправлено не отображающееся окно проверки друзей при загрузке страницы, но блокировавшее её

* сохранение переписки теперь работает и на https соединении

* подправлено отображение полных названий видео

* при открытых диалогах звук сообщения тоже заменяется



Список последних изменений v2.1.3 12.12.12

+ Отображение полных, а не обрезанных имён видео и альбомов

+ Возможность получить ссылки на все лайкнутые фото из закладок.

+ При включенных кнопках переключения треков в свёрнутом плеере на эту панель переносится скробблер, помещена кнопка добавления трека и регулирования громкости

+ В чёрный список группы добавлена кнопка "Разбанить всех"

+ Режиме добавления видео: поле для ввода ссылки на группу

+ Отображение мобильного онлайна в всплывающем профиле

+ Табличка с текущим статусом отображает в каком онлайне вы находитесь - обычном или мобильном

+ Получение ссылок на видео из альбома

* возвращены ссылки на видео из списков

* возвращено прикрепление аудио и видео по id

* исправлено наложение плеера на правую панель

* при пересохранении чужого фото себе в списке скрываются альбомы в которых больше 500 фото

* мелкие изменения в панели смайлов

* исправлен двойной чекбокс в редактировании аудиозаписи.



Список последних изменений v2.1.2 09.11.12

+ В информации об альбоме исполнителя возможно увеличить превью обложки, закрепить альбом от смены при переключении на другой трек и кнопка поиска всех треков с альбома.

+ В скробблер добавлена кнопка добавления трека в любимые

+ Кнопки переключения треков в свёрнутом плеере

+ Возможность в обсуждениях быстро найти предыдущие сообщения пользователя.

+ К функции перемещения фото в другой альбом из просмотрщика добавлена кнопка установки изображения обложкой альбома.

+ В окно редактирования названия аудиозаписи добавлена возможность переместить трек в другой альбом

* мелкие фиксы работы админских функций в системных фотоальбомах и альбомах с количеством фоток больше 2000

* при добавлении фотки из чужого альбома, в списке своих альбомов заполненные альбомы внизу, а последний выбор запоминается.

* в функции удаления всех исходящих приглашений в группу за раз удаляется не более 500 человек (больше 500 приглашений в день вк не даёт удалить)

* мелкие фиксы скачивания flv видео из просмоторщика

* исправлено скачивание видео

* подправлен обход away.php



Список последних изменений v2.1.1 26.10.12

+ Возможность быстро переместить фотографию из просмотрщика в другой альбом

+ Возможность быстро добавлять видео из списков в администрируемую группу (зависит от функции "Ссылки на скачивание видео в списках")

+ Возможность подгружать информацию об альбоме исполнителя проигрываемого трека

+ Опциональная возможность выводить в списке групп кнопки выхода из них.

+ Функция удаления всех исходящих приглашений в группу

+ Некоторые функции для администрирования фотоальбомов

* для смены раскладки в диалогах теперь не обязательно выделять текст.

* скачивание с youtube при нахождении на https

* переработано сохранение чужой фотки в свой альбом

* возвращена кнопка массового удаления заметок

* убран последний пробел в названии при скачивании трека

* подправлено уведомление о наборе текста (теперь чуть менее назойливое)

* на https://vk.com/ запросы к last.fm тоже через https

* при всплывании профиля/авы не вылазит ошибка "Runtime error: Too many operations. error_code: 13"

* выкинута неиспользуемая библиотека jQuery



Список последних изменений v2.1.0 30.09.12

+ Отображение на профиле друга списков, в которые он добавлен

+ Просмотр результатов опроса без необходимости голосования.

+ Возможность отвечать в одном комментарии нескольким людям

+ В окне "Спасибо за установку скрипта ВкОпт!" добавлена возможность загрузить сохранённые настройки с сервера если они сохранены.

* при сохранении настроек на сервере запоминается выбранный язык вкопта

* изменён способ определения администрируемых групп (теперь должны и модерируемые учитываться)

* фиксы падения на некоторых профилях

* исправлен не отображающийся мини-календарь

* исправлено скачивание роликов добавленных с Youtube

* и снова исправлена работа API-модуля

* немного подправлена работа на https://vk.com



Список последних изменений v2.0.9 11.09.12

+ Функция "Скрывать большой лайк на фотках"

* подправлена работа API-модуля

09.09.12

+ Кнопка "[ Список Wiki-страниц ]" выводящая список созданных в группе страниц.

+ Кнопка "[ Статистика ]" в группах без админских прав.

+ Отображение в всплывающих уведомлениях печатающих вам сообщение людей (только при наличии открытых диалогов vk.com/im или чата - чёрного списка онлайн друзей)

+ В просмотрщик фото добавлена кнопка "[ Информация об отметках ]" отображающая того, кто сделал отметки на фото и когда.

+ Для изображений добавлена кнопка "[ Поиск копий (Google) ]" для поиска вариантов этого изображения через Google. (для работы кнопки в Opera необходимо на сайте www.google.ru в настройках для сайта включить маскировку под Firefox: http://s3.micp.ru/1rPj2.png)

+ Поддержка скачивания видео размещённого на vimeo.com

- убран блок аудио из групп с отключенными аудиозаписями (вк пофиксил)

- из расширенного меню убраный пункты "Новости > Друзья" и "Новости > Рекомендации 2"

* исправлены проблемы с авторизацией API модуля (назойливое окошко требующее дать разрешения)

* подправлена панелька вставки смайлов

* при отрицательном ответе на вопрос "Вы хотите подключиться к Last.FM?" скробблер отключается.

* кнопка "[Вне альбомов]" больше не нарушает работу сортировки альбомов

* исправлено отключение Ajax-навигации

* исправлены настройки пользовательского меню



Список последних изменений v2.0.8 (23.08.12) + Кнопка увеличения/просмотра анимации у прикреплённых на стену gif'ок из документов

+ В аудиозаписях альбом "[ Вне альбомов ]"

+ При сохранении копии настроек на сервере теперь запоминается выбранная тема в менеджере тем и установленный CSS-код

+ Кнопка для пабликов [ Перевести в группу ]

+ В настройки вынесена функция "Ссылки на скачивание видео в списках"

+ Добавлена возможность переименовать альбомы видео

+ Кнопка подсчёта статистики сообщений вынесена в диалоги

- убрано: функция "Старое поведение кнопки “Наверх”(Наверх/Вниз)"

* подправлен алгоритм подсчёта возраста

* панель уведомлений теперь кликабельна

* фикс нерабочей ссылки "Перейти к фотографиям сообщества" в прикреплении фото

* фиксы функции уменьшения промежутков между аудио

* битрейт теперь не должен сползать на нижнее аудио

* в диалогах и списке аудио левое меню при фиксации не залазит на заголовок



Список последних изменений v2.0.7 04.08.12

+ длинные названия треков в списке отображаются полностью

+ в всплывающий профиль добавлена графа "Пол", а то иногда сложно по аватарке и имени понять.

* восстановлена работа скробблера Last.FM

* подправлены глюки с пунктом "Моя страница"

* восстановлена возможность прикреплять фото по id

* в русском ленге исправлено название настройки "Загружать информацию о размере и качестве аудио при наведении на иконку скачивания"



31.07.12

+ В юзер-меню в пункт "Сообщение" добавлены ссылки "Диалог" и "Чат"

+ Кнопка сохранения переписки вынесена в диалоги в меню "Действия"

+ При сохранении переписки сохраняются ссылки на вложения (%attachments% в шаблоне сообщения)

* исправления связанные с изменениями в разделе аудио. скробблер пока что не восстановлен

* при сохранение переписки чатов у людей теперь есть имена, а не DELETED

* диалоги: отображение смайлов в исходящих сообщениях

* фикс расширенного меню на старых страницах

* исправлено отображение карты на профиле



16.07.12

+ Кнопка обновления списка друзей со статусами в "Мои аудиозаписи"

+ В списке видео теперь отображается у кого оно находится

+ В блок альбомов видео добавлен раздел "[ Вне альбомов ]"

* исправлены "съехавшие" пункты меню



01.07.12

+ Для создателей стилей: менеджер тем теперь добавляет к body аттрибут need_background содержащий одно из 17ти значений, которое наиболее близко подходит к вашему разрешению:

- 2560x1600, 2560x1440, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1600x1200, 1440x900, 1400x1050, 1366x768, 1280x960, 1280x800, 1280x720, 1280x1024, 1152x864, 1024x768, 800x600

+ Дополнен белорусский язык. Спасибо Игорю Куликову (vk.com/trollhus)

+ Можно получить ссылки на все фото из обзора фотографий

+ В всплывающей информации теперь отображется время последнего онлайна пользователя

+ Для "Мои новости" добавлен пункт "Статьи" в расширенное меню

+ Ссылки на скачивание видео теперь можно узнать не только в просмоторщике

+ В подменю пункта "Мои закладки" добавлена ссылка на сокращалку ссылок vk.cc

+ На страницу "Мои группы" добавлена возможность выбора фильтра отображения Группы/События/Группы и страницы/Страницы

+ Кнопка [ Ссылки ] для получения ссылок на фото из отдельно открытого поста на стене

* Firefox: разблокирован менеджер тем для пользователей

* Chrome: небольшие исправления скачивания с нормальными именами

* при переходе по страницам таймер скробблера больше не сбрасывается

* мелкие изменения в скачивании видео (ссылка с расширением .mp4 вместо .mov)

* иконка скробблера теперь корректно отображается, когда плеер пристыкован к правой части экрана.

* подправлены ссылки расширенного меню для пункта "Мои закладки"

* подправлено положение фиксации меню

* исправлен глюк с листанием фоток и отображемем списка альбомов

* в английском языке подправлены названия знаков зодиака

* переписка теперь сохраняется с переносами строк в сообщенях

* исправления связанные с юзер-меню в быстром поиске

* мелкая поправка функции "Чёрный просмоторщик фото в режиме ночь"

* мелкие изменения в ожидалке запуска скриптов

* блок "фотографии" на профиле можно свернуть, если нет ни одной фотки

- убраны стрелки листаниния аватарок на профиле, т.к. функция умерла



Список последних изменений v2.0.6 (26.03.12) > build 120326

* исправлена работа на Opera Mobile

* если нет заметок, то при наведении на этот пункт ошибка больше не вылазит

* Кнопка "Cтатистика" в сообщениях не уезжает вниз

* Исправлено сломанное скачивание с Youtube

* добавил в список изменений build 120325 "Скробблер Last.fm"



> build 120325

+ Скробблер Last.fm

+ Знак зодиака и возраст теперь отображается в всплывающей информации

+ Кнопка [ Добавить ] в меню [ Действия ] в доступных для редактирования альбомах (http://vk.com/albumXXXXX_XXXXXXX?act=add)

+ Возможность включить старое поведение кнопки "Наверх" (Наверх/Обратно)

+ Chrome: скачивание аудио и видео с нормальными именами кликом по ссылке

+ Настраиваемая громкость звуков вкопта

+ Пункт расширенного меню "Мои закладки" исправлен на "fave?section=users"

+ Возможность скрыть блок с удалившимися/добавленными друзьями

+ Заменены иконки левого меню на стандартный набор вконтакте

+ В аудиозаписях кнопка [Ссылки] теперь выдаёт список аудио из выбранного альбома

+ На профиле пункт "заметки" со стены вынесен под аватарку

+ В разделе "Фотографии со мной" добавлена кнопка [Ссылки] (а так же для Opera и Firefox кнопка [ Сохранить альбом ])

+ Пункт "Т-а-Т" в заголовке стены на профиле, показывающая переписку между пользователем и вами на стене

+ В сообщения добавлена кнопка "Статистика" загружающая скрипт из группы vkontakte-stats( http://vk.com/vkstats )

* исправлена функция "[ Друзья вне списков ]"

* небольше изменения в формате url для списка ссылок на аудио

* исправлена функция "Предотвращать автоматическое скрытие всплывающих уведомлений"

* при одобрении заявки в друзья снова отображается список групп друзей с галочками

* пункты левого меню не пропадают при обновлении значений

* определение битрейта

* подправлен глюк с падением скрипта при загрузке страницы

* мелкие исправления



Список последних изменений v2.0.5 (11.01.12) + В Firefox аудио и видео теперь можно скачивать с нормальными именами

+ пункт "Новости" юзер-меню

* исправлен момент из-за которого могли не запускаться некоторые приложения

* исправлено падение скрипта в видео-записях

* сворачивание блока подарков на профиле

* на ютубе больше не вылазит стрелка юзерменю

