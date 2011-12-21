VkOpt 3.x
VkOpt — это многофункциональный скрипт для ВКонтакте, который поддерживает все современные браузеры. Изначально он предназначался для скачивания музыки и видео. Но за годы существования он приобрел намного больше удобного функционала. И несмотря на то, что команда разработчиков вкопта успела несколько раз смениться, процесс активного развития не прекращается до сих пор.
Большинство функций описано на форуме, например, возможность менять оформление страницы, сменить звуки уведомлений, использовать смайлы во всех разделах сайта, но описать все функции невозможно.
Также Вы сможете получить ответ практически на любой вопрос в обсуждениях нашего многочисленного сообщества.
Скрипт успешно работает на многих мобильных устройствах, с поддержкой современных браузеров (Opera Mobile (Presto), Firefox Mobile)
Всегда проверяйте источник, с которого Вы устанавливаете скрипт. Скачивание дополнений только с официального сайта оберегает Вас от вредоносных подделок.
Скачать:
Opera 12
VkOpt для Opera
Есть возможность установки скриптов и на Opera Mobile. О том, как это сделать, можно прочитать на нашем форуме.
Свежую версию браузера Opera всегда можно скачать по этой сылке
Если у Вас возникает ошибка при установке, нажмите на изображение для просмотра инструкции по исправлению:
Особенности установки/обновления расширения
При установке VkOpt`а как расширения для Оперы, избегайте установки его дубликатов.
После установки расширения или его обновления настоятельно рекомендуем проверить в разделе управления расширениями наличие дубликатов или старых версий расширения которые необходимо удалить.
Раздел управления расширениями можно найти так:
Вариант 1:
Вариант 2:
Вариант 3:
Нажать сочетание клавиш Ctrl+Shift+E
Firefox
VkOpt для Firefox
Версию VkOpt для Firefox можно также установить на браузеры Firefox Mobile и SeaMonkey. Firefox должен быть не ниже 4ой версии.
Свежую версию браузера Firefox всегда можно скачать по этой ссылке.
Google Chrome / Opera 15+
VkOpt для Chromium
Как качать аудио/видео? (спойлер)
Данный вопрос может возникнуть у тех, кто установил VkOpt из каталога расширений Google.
Как многие уже заметили, скачивания аудио и видео больше нет в версии расширения из каталога расширений гугла.
Сделано это из-за того, что данные опции противоречат правилам каталога расширений, и нас попросту за их наличие из каталога расширений Google Webstore удалили.
На данный момент пользователям, использующим браузеры на основе Chromuim можем предложить такой сценарий:
P.S. функции со временем возможно будут возвращены в расширение, но с большой долей вероятности их надо будет собственноручно через интерфейс vkopt'а доустанавливать в виде аналогичного модуля для скачивания после установки (но уже без необходимости в TamperMonkey).
-
Установить расширение TamperMonkey из каталога Google или из каталога Opera
Это нужно для поддержки UserJS в браузере
-
Установить в это расширение скрипт с модулями вкопта предоставляющими функции скачивания
Если расширение TamperMonkey установлено, то при переходе по ссылке на скрипт должно автоматически быть предложено его установить
Если же скрипт скачивается как файл на компьютер:
- Нужно открыть скачанный файл auvidl_vkopt.user.js блокнотом
- Скопировать всё его содержимое
- Нажать в браузере на иконку TamperMonkey
- Выбрать пункт "Создать новый скрипт"
- В открывшемся окне очистить большое текстовое поле и вставить в него весь скопированный из блокнота код
- Сохранить изменения (с помощью сочетания клавиш Ctrl+S или через "Файл -> Сохранить")
Версию VkOpt для Google Chrome можно устанавливать и на другие браузеры построенные на основе Chromium, такие как:
Safari ≤ 11
Maxthon
- Comodo Dragon
- SRWare Iron
- Интернет от Mail.ru
- Нихром от Rambler.ru
- Яндекс.Браузер
- и другие менее известные сборки.
VkOpt для Maxthon
Для работы расширения необходим Maxthon не ниже 4ой версии.
Свежую версию браузера Maxthon всегда можно скачать по этой ссылке
После установки данного расширения нужно обновить вкладку контакта, подождать некторое время пока расширение загрузит необходимые скрипты (~1Mb) и снова обновить страницу контакта.
Скрипты расширение обновляет самостоятельно, но предусмотрена возможность и ручного обновления.
Для запуска обновления скриптов вручную на странице контакта нужно нажать сочетание клавиш Ctrl+Alt+U, после должно всплывёт уведомление о начале загрузки скриптов.
По завершению загрузки всплывёт ещё одно уведомление, после чего нужно обновить страницу.
Другие браузеры
Версию VkOpt для Google Chrome можно устанавливать и на браузеры построенные на основе Chromium, такие как:
- Comodo Dragon
- SRWare Iron
- Интернет от Mail.ru
- Нихром от Rambler.ru
- Яндекс.Браузер
- и другие менее известные сборки.
Список последних изменений v3.0.7
15.12.19 (build 191215)
Добавлено:
+ Замена пункта меню "Сообщества" на "Группы"
+ Проверка наличия дубликатов расширения
Исправлено:
* Фикс сохранения переписки в html
* Фикс сохранения в txt на некоторых переписках
02.12.19 (build 191202)
Исправлено:
* Исправлен баг при попытке открыть окно прикрепления аудио
* Исправлена работа скробблера
01.12.19 (build 191201)
Добавлено:
+ Возвращено сохранение переписки в txt (но в виде zip-архива с txt-файлами на каждую 1000 сообщений)
+ Возможность выбрать альтернативный метод обновления фото
Исправлено:
* Исправлен запуск
* Исправлено сохранение фото с выбором альбома
* Дислайки подгружаются при наведении мыши. Автоматическая загрузка отключена
* Исправлен баг с частыми запросами инфы о текущем онлайне
29.09.19 (build 190929)
Добавлено:
+ Кнопка скачивания фото архивом из раздела вложений в диалогах
+ Дополнительная информация о размерах фото при подмене
+ Добавлена кнопка скачивания истории
Исправлено:
* Фикс кнопки Update
* Подправлено отображение пункта "Ссылки и репосты" в разделе вложений в диалогах
* Фикс загрузки документа как граффити
* Убран реверс комментарий
* Фикс блокировки аудиорекламы
* Фикс отображения доп. информации об онлайне на профиле
* Фикс увеличения аватарки на закрытом профиле
15.08.19 (build 190815)
Исправлено:
* Восстановлена работа расширения
* Исправлена функция листания фото колёсиком
* Исправлена функция переноса комментариев под фото
* Поправлена работа дислайков
* Фикс обработки ajax.post запросов
17.06.19 (build 190617)
Исправлено:
* Восстановлена работа расширения
* При поиске возраста теперь друг выбирается случайным образом из первых 100 + возможен повторный поиск в случае провала попытки (чтоб через другого друга попробовать)
10.06.19 (build 190610)
Исправлено:
Падение stManager после обновения вк
09.06.19 (build 190609)
Добавлено:
Добавлена кнопка отключения отправки отчёта о просмотре истории
Исправлено:
Повышена версия API используемая по умолчанию
Некоторые исправления связанные с повышением используемой версии API
18.04.19 (build 190418)
Добавлено:
+ Опция: Добавить кнопку «Воспроизвести далее» на обложку альбома вместо кнопки расшаривания
Исправлено:
* Мелкий фикс обработки скриптов при загрузке страницы
* Фикс показа истории переводов
* Фикс ошибки "AudioPlayerHTML5 is undefined"
19.02.19 (build 190219)
Добавлено:
+ Опция фиксации левого меню
Исправлено:
* Фикс бага с аудио при активной опции отключения рекламы
* Фикс скробблинга при включенном повторе трека
* Приблизительный битрейт и приблизительный размер файла для аудио с ссылками на m3u8
19.01.31 (build 190131)
Добавлено:
+ Показ ссылок на m3u8
+ "Склеивание" сегментов из m3u8 в файл
18.12.20 (build 181220)
Добавлено:
+ Кнопка подгрузки последних комментариев к постам
+ Возможность увеличить аватарку на закрытых профилях
Исправлено:
* Исправление ошибки с _stm
* Исправления по именами файлов аудио
* Скрытие рекомендаций скрывает из ленты рекомендованных друзей
* Мелкие правки
18.10.18 (build 181018)
Добавлено:
+ При переносе комментов под фото, доступна кнопка скрытия блока с комментариями
+ Кнопка сохранения фотографии в альбом c автоматическим показом выбора альбома для переноса после сохранения
Исправлено:
* Обновление состояния онлайн статуса при изменении текущего URL
* Фикс тултипа с ссылками из превью видео
* Подправлены ссылки для закладок в расширенном меню
* Убрана функция поиска скрытых аудио (баг прикрыт на стороне вк)
* Фикс запроса инфы об аудио
* Другие мелкие исправления
24.09.18 (build 180924)
Добавлено:
+ Добавлено расширенное левое меню
+ В диалоги добавлены кнопки отключения отчётов о прочтении и наборе сообщений
+ Кнопка показа заблокированных друзей
+ В меню групп добавлен пункт "Упоминания"
+ В список Wiki-страниц добавлена кнопка перехода к редактированию страницы с возможностью переименования
+ Кнопка в меню фото "Восстановить оригинал"
+ Отображение ответа сервера о сохранении фото. На данный момент там есть кнопка перемещения в другой альбом
+ На некоторые миниатюры в списках видео добавлена кнопка получения ссылок
Исправлено:
* Исправления в работе панели недавних смайлов
* Исправлено определение битрейта аудио
* Мелкие исправления и улучшения
Список последних изменений v3.0.6
23.08.18 (build 180823)
Исправлено:
* Отображение месяца даты регистрации страницы в профиле
22.08.18 (build 180822)
Добавлено:
+ Отображение даты регистрации страницы в профиле
+ Возможность скрытия мобильных граффити из списка недавних
Исправлено:
* Убран лишний пробел в информации о количестве онлайн участников чата
* Убрана краснота активных лайков при включенном компактном стиле
* Фикс скачивания при снятом чекбоксе сохранения описания фотоальбомов
* Исправление ошибки с всплывающими меню
29.07.18 (build 180729)
Исправлено:
* Фикс ошибки с диалогами
* При компактном стиле лайков цвет текста активного лайка синий, и уменьшена высота блока с кнопками
* Фикс кнопки списка Wiki-страниц в группах
* Фикс скачиваемых имён файлов использующих иероглифы
* Фикс очистки от мусора названий аудио использующих иероглифы (теперь иероглифы за мусор не считаются)
* Обрезание скобок [ и ] вместе с пробелами
* При отключении extra-опции поиска скрытых аудио (scan_hidden_audios) снова ограничивается по высоте блок со счётчиками на профиле
* Фикс ошибки с отложенными постами
* Фикс ошибки, из-за которой скрипты иногда не запускались в новой вкладке до обновления страницы
15.07.18 (build 180715)
Добавлено:
+ Добавлено скачивание альбомов zip-архивом
+ Отображение количества онлайн пользователей в беседе
+ Добавлена опция компактного вида кнопок лайков/репостов
+ Опция показывающая на профиле с какого приложения/устройства человек находится онлайн
+ На профилях со скрытыми аудио теперь можно подсмотреть недавно добавленные треки
+ В окне прикрепления документов доступен просмотр списка мобильных граффити и выбор любого из них
+ Возможность загрузить документом .PNG под видом мобильного граффити
+ Кнопка перехода к началу переписки
+ Возможность поиска и сохранения в файл недавно удалённых сообщений (без текста)
+ Кнопки сдвига страницы в левый или правый край экрана
+ К поиску по дубликатам фото добавлен сервис IQDB.org
Исправлено:
* Подправлена вставка дизлайков
* Фикс позиции инфы о размере аудио при отсутствии иконки HQ
* Фикс ошибки с навигацией
* Подправлена функция вставки в открытый альбом ссылки на обзор комментариев к фото
* Исправления "старого стиля" аудио
* Фикс бага с кэшированием инфы о битрейте аудио
* Фикс запроса списка дизлайкнувших
* Убраны ошибки выскакивающие на страницах статических файлов
* Фикс сохранения переписки с группой.
* Исправления/улчшения в модуле работы с API
* Подправлено скачивание аудио с нормальными именами с доменов явно не прописанных в манифесте расширения
* Фикс запуска на SeaMonkey
Убрано:
- Убрана функция "Переголосовать" (вк свою добавил), возвращена кнопка просмотра результатов голосования
- Убрана extra-опция перемещения аудио в альбом из окна редактирования.
- Убран неиспользующийся сейчас и вызывающий ошибку обработчик onInlineDropdownCreate
- Убрана опция скрытия большого лайка в просмотре фото
Список последних изменений v3.0.5
14.01.18
Исправление проблемы с воспроизведением видео
09.01.18
Исправление найденных ошибок
Список последних изменений v3.0.4
22.08.17
Исправлено падение при запуске
20.08.17
Добавлено:
+ Кнопка обновления стены без перезагрузки страницы
Исправлено:
* Увеличен шрифт информации об аудио
* Доп. кнопки действий видны и на аудио с профилей
* Исправлено отключение ссылок на аудио в настройках
* Убрано дополнительное декодирование ссылок при обходе away
* Исправлен баг с меню в просмотрщике фото
* Подправлено отображение ссылки на аудио под Firefox
* Исправлен запуск на Maxthon
13.08.17
Добавлено:
+ Возвращены дислайки
+ Молдавский язык
+ Возвращены кнопки пропустить/воспроизвести следующей для текущего плейлиста в плеере из шапки
Исправлено:
* Поправлены стили CSS для Emoji в сохраненной переписке
* Возвращён показ битрейта и размера аудио
* Возвращена кнопка добавления аудио в группу
* Отображение размера файла возле ссылок на видео
Список последних изменений v3.0.3
29.04.17
Исправлено:
* Фикс получения битрейта последнего аудио в списке
* Фикс кастомного фона непрочитанных исходящих в новом интерфейсе диалогов
* Chrome: Запрос у пользователя доступа к домену отсутствующему в манифете при попытке скачивания аудио.
* CSS стили vk в скачиваемых Wiki страницах
* Фикс запуска после обновления аудиораздела
* Фикс уменьшения промежутков между аудио
Список последних изменений v3.0.2
18.02.17
Добавлено:
+ Скрывать большой лайк на фотках
+ Скрыть рекомендации друзей и групп
+ Скрыть шестеренку в левом меню
+ Автоматически разворачивать подробную информацию на профиле
+ Переместить блок аудио на правую часть профиля
+ Сворачивание блоков в профилях/группах
+ Подсветка общих групп на профилях другим цветом
+ Блок недавно использованных Emoji в диалогах
+ Кнопка «Пропустить» в плеере из шапки
+ Ссылки на скачивание аудио-сообщений
+ Возможность переголосовать в опросе на стене и подсмотреть результаты без голосования
Исправления
* Фикс определения битрейта аудио
* Фикс фона сообщений под правки дизайна на сайте ВК
* Фикс выдачи ссылок на видео
* Фикс переноса аудио в другой альбом из бокса редактирования
Спасибо за участие в разработке:
RblSb
DmitriyTSt
OwnageIsMagic
Список последних изменений v3.0.1
16.10.16
+ Возможность сохранение переписки
+ Опция переключения раскладки в поле по Ctrl+Q или CTRL+]
+ Скачивание видео
+ Подгрузка инфы о ссылках на аудио и их битрейте при наведении на иконку скачивания (подгружает инфу о 5 соседних треках, закэшированная ранее информация будет отображаться сразу)
+ Обход away.php
+ Скрытие рекламных записей в ленте
+ Просмотр списка Wiki-страниц группы
+ Ссылка на статистику группы
+ Поле отчества всегда доступно для редактирования
+ Кнопка обзора комментов фото в тех группах, где она не отображалась раньше
+ Блокировка видео-рекламы в родном плеере вк (не относится к видео с внешних сервисов)
+ Блокировка рекламы в аудиоплеере
+ В диалоги добавлена иконка "(!)" с информацией о суммарном количестве сообщений и диалогов
+ Опция выбора фона непрочитанных сообщений
+ Опция смены фона сайта на белый цвет
+ Опция замены в шапке сайта логотипа "VK" на "Вконтакте"
+ Опция отображения текущего онлайн статус в шапке рядом с аватаром
+ Доступен для выбора список дополнительных категорий друзей при одобрении заявки
* Мелкий фикс поиска возраста для ситуации, когда профиль первого друга удален
* Исправлено добавления аудио в группу
* Исправления в работе скробблера
* Исправлен поиск копий фото через яндексу
* Добавлены задержки появления/скрытия для меню действий с аудио
* Название исполнителя теперь не обрезается при включенной опции показа полных названий.
* Фикс имен аудио файлов, когда в названии оказывались теги
* Иконка скачивания/доп.действий на аудио теперь по умолчанию со значком скачивания в обычном состоянии
Спасибо всем, кто принимал участие в разработке и тестировании!
Список последних изменений v3.0.0 beta
17.08.16
+ Добавлена поддержка нового дизайна
+ Изменена архитектура расширения для поддержки модульности
+ Перенесена и переделана функция скачивания аудио
+ Перенесена функция загрузки информации о качестве аудио
+ Перенесена функция листания фото клёсиком мыши
+ Last.fm scrobbler
+ Уменьшить промежутки между аудио
+ Подгружать информацию об альбоме исполнителя проигрываемого трека
+ Полные названия аудиозаписей
+ Очищать названия аудио от символов
+ Показывать возраст и знак зодиака в профилях
+ Перенести блок комментариев под фото
+ Убрать все скругления элементов
+ Удаление рекламы
+ Запоминать интервал при создании отложенных постов
+ Список диалогов справа
- Удален весь старый функционал под старый дизайн ВК, что бы не ломал новый сайт
Спасибо за участие в разработке:
Pmmlabs
Прошлые изменения
Список последних изменений v2.3.3
17.04.16
+ Предпросмотр раскадровки свежих видео наведением на превью
+ Отображение даты регистрации пользователя во всплывающем профиле
+ Подпункт "Прочитать незаметно" в Мои сообщения - открытие сообщений через поиск без пометки прочитанными
+ Возможность точного поиска по аудио (удаление результатов не совпавших полностью с запросом)
+ Некоторые диалоговые окна можно сворачивать (окно аплоада аудио, документов, получения Wiki-кода страницы, просмотра результатов опроса)
+ Пункт в пользовательском меню "Упоминания"
+ Диалог с группой в выпадающем меню
+ Отключение автовоспроизведения видео в закреплённых постах в группах
+ Кнопка изменения порядка видео-плейлиста (удобно при автопереходе к следующей серии, если они в обратном порядке размещены)
+ Исправление исчезающих кнопок в группах (таких как список wiki-страниц)
+ Список wiki-страниц отображается таблицей
+ Ссылки на метериалы бесседы через API
+ Возможность выбрать способ вызова юзер-меню: 1 - по клику на Ў; 2 - при наведении на Ў; 3 - по клику правой кнопкой на имя
- убрана функция показа всех комментариев одним кликом
* Исправление кнопки "ответить"
* Правки в стилях аудио
* Исправление из-за введения диалога с группой
Спасибо за участие в разработке:
Pmmlabs
Список последних изменений v2.3.1
25.05.15
+ Опция "Кнопки листания постов" для быстрой прокрутки до предыдущего/следующего поста с помощью кнопок или клавиш A и D
+ Отключение рекламы теперь скрывает и рекламные посты в ленте и видеорекламу в родном плеере вк
+ Добавлена ссылка на альбом на last.fm
+ Функция скачивания всех фоток из диалога
+ Кнопка сортировки загруженных постов на стенах групп и пабликов по лайкам
+ Опции принудительного использования HTML5 аудио/видео плеера вместо Flash-версии
+ Опция переключающая механизм сохранения файлов на использование HTML5 (например для функции сохранения переписки)
+ Функция генерации скриптов для скачивания всех фотоальбомов по папкам (через wget или metalink)
* подпункт расширенного меню "Мои видео" ведёт на добавленные видео, а не на каталог.
* в настройках вк для вкладки ведущей в настройки расширения установлена иконка вместо надписи
* исправление поиска last.fm для сборников
* мелкие исправления менеджера тем для https соединения
* исправления в массовом удалении видео
* возвращён пропавший из настроек пункт юзер-меню "добавить в избранное"
* совместимость с Firefox 38
Спасибо за участие в разработке:
Pmmlabs
Список последних изменений v2.3.0
26.01.15
* Косметические правки ссылок на скачивание видео на стене
* Возвращены дислайки на видео
25.01.15
+ Добавлена возможность поиска в теме обсуждения
+ Возможность фильтрации ленты новостей по ключевым словам / регулярным выражениям
+ Возможность скачивания небольших фотоальбомов как zip-архива
+ Опция позволяющая подгружать сразу все комментарии к постам
+ Кнопка сортировки комментариев к посту по лайкам
+ Для добавления в создаваемый/редактируемый список новостей произвольного человека/группы надо указать в быстром поиске его адрес и нажать Enter
+ Metalink-формат списка ссылок на скачивание аудио/видео
+ Возможность игнорирования обложки альбома в функции удаления старых фото
* Исправления связанные с обновлённым разделом видео
* Исправлена и улучшена работа дислайков
* Правки сохранения настроек на сервере
* Возвращена кнопка "полные миниатюры" в списке альбомов
* Исправлен выбор видео из альбома в окне прикрепления
* мелкие исправления
Спасибо за участие в разработке:
Pmmlabs
Seiya Loveless
Список последних изменений v2.2.3
10.10.14
* Исправлена работа с VK API
* Исправлено определение битрейта/размера для некторых аудио
* Кнопка подписывания на комментарии к постам вынесена в настройки
* Мелкие правки
02.10.14
+ Кнопка "Подписаться на пост"
+ Функция скачивания всех документов или только GIF'ок
+ Список ссылок музыки теперь работает и для друзей, и для поиска
+ В генерации плейлистов для внешнего плеера теперь есть список для загрузки Wget-ом
* возвращены кнопки поиска копий фото через гугл и прочие сервисы
* исправлено отображение комментов в просмотре фото в режиме "ночь"
* подправлено отображение кнопок "Не скрывать" и "Запись со стены" в аттачах к диалогам
Список последних изменений v2.2.2
01.07.14
+ Сохранение переписки в формате .html (спасибо Seiya Loveless)
+ При создании списка новостей можно указывать не только людей не из подписок, но и группы
+ Поиск по настройкам расширения
+ Панель вставки смайлов Emoji для большинства полей ввода
+ Дополнительная информация о пользователях на странице подавших заявку на вступление в группу (например возраст)
* у модераторов закрытых групп теперь тоже отображается блок заявок на вступление
* ускорен алгоритм определения возраста (спасибо demo$)
* стикеры в сохраняемой переписке
* кнопки удаления входящих/исходящих сообщений вынесены в меню [ Действия ] диалогов
* кнопка запуска статистики сообщений перенесена в меню [ Действия ] диалогов
* при отключении выделения общих групп, перестают выделяться и администрируемые сообщества
* подправлена проверка выхода людей из закладок в онлайн
* возвращено подменю у пункта "Мои аудиозаписи"
* кнопка ответить в диалогах
* иконки левого меню повышенной чёткости для retina
* Chrome: нормальные имена файлов
Список последних изменений v2.2.1
11.12.13
+ В меню прикрепления на стену добавлена функция ФотоШрёдер разрезающая длинную фотку на 6 полос
+ Опция отключения подтверждения при закрытии видео
+ Возможность включить очистку названия аудио от символов
+ Возможность создавать список новостей с людьми на которых не подписан
+ В разделе закладок добавлены функции удаления всех своих лайков к фотографиям, видеозаписям и записям
+ Блок "Закладки в друзьях" отображающий на чужих профилях, кто из ваших закладок добавлен в друзья
+ Добавлена функция позволяющая сразу отображать в альбомах количество лайков и комментариев к фото
+ Функция "Полные названия аудиозаписей" вынесена в настройки
+ Для пункта "Мои Аудиозаписи" в расширенное меню добавлен подпункт "Обновления"
+ Для пункта "Мои Видеозаписи" в расширенное меню добавлен подпункт "Загруженные"
+ Для пункта "Стена" в расширенное меню добавлен подпункт "Новая запись"
+ Для фото добавлен поиск копий через Yandex
+ В просмотрщик видео добавлена кнопка [ Добавить в группу ] позволяющая быстро добавить открытое видео в одну из ваших администрируемых групп
+ В уведомлении о печатающих сообщение теперь выводится имя чата и ссылки на переход в него
* возвращены кнопки в просмотрщик фото
* подправлены стили аудио
* исправлена работа в аудио кнопки "Вне альбомов"
* в раздел друзей возвращены кнопки [ Заблокированные ] и [ Друзья вне списков ]
* уменьшена ширина кнопки статистики в диалогах
* теперь при сохранении чужого фото себе в альбом, в списке альбомов не скрываются альбомы в которых больше 500 фото
* в администрируемых встречах не вылазит "Неизвестная ошибка #"
* исправлено определение типа онлайна в оповещениях о выходе закладок в онлайн
* теперь при получении ссылок на скачивание видео корректно работает кнопка "240p max"
* мелкие исправления ссылок на скачивание в просмотрщике видео
* исправлен мелкий баг со скробблингом некоторых символов в Opera
Список последних изменений v2.2.0
13.08.13
+ В диалогах кнопка [ Ответить ] теперь не проматывает к концу переписки
* в диалоге прикрепления не пропадает поиск по фотографиям
* исправлена ошибка с авторизацией в модуле API для дислайков
* исправлено работа функции массового перемещения видео в альбомы на своей странице
* подправлена кнопка статистики в диалогах
* подправлена функция отображения списка комментариев ко всем фотоальбомам в группе
* исправлена работа функции подсветки общих групп
* Firefox 23+: исправлено скачивание с нормальными именами
24.06.13
+ Возможность узнать какие треки из плейлиста изъяты правообладателями
+ Сбор списка заблокированных треков через поиск при повторном нажатии на кнопку отображения изъятых аудио
+ Опция "Отключить анимацию иконки и заголовка вкладки при новых сообщениях в диалогах"
+ В переписке диалогов кнопка "[ Ответить ]" изменена на иконку, и вместо вставки фамилии прикрепляет к ответу одним кликом выбранное сообщение
* Мелкие исправления
12.06.13
+ Кнопка получения кода на вики-страницах
+ Возможность посмотреть список комментариев ко всем альбомам разом в группах
+ Добавлена функция массового перемещения видео в альбом по названию (поддерживаются RegExp либо точное соответствие с введённым текстом)
+ Возможность отобразить на странице поиска пользователей дополнительную информацию (семейное положение, день рождения, мобильный и домашний телефон, skype)
+ При активной опции "Высвечивать подробности при наведении на ссылку темы/поста", где это возможно, чёрные таблички с именем пользователя заменяются табличками с инфой о посте на который написан ответ.
+ В всплывающее меню на кнопке скачивания аудио добавлен пункт "Добавить в группу"
+ Возможность из админки группы найти в группе всех заблокированных (DELETED и BANNED пользователи)
+ Функция "Возможность отвечать в одном комментарии нескольким людям" теперь работает для фото и видео
+ Добавленные в левое меню пункты теперь можно редактировать
+ Для аудио в всплывающее на кнопке скачивания меню во время проигрывания треков добавлен пункт "Добавить в плейлист" добавляющий выбранный трек в текущий список воспроизведения.
+ Для аудио в всплывающее на кнопке скачивания меню добавлен пункт "Поделиться"
+ Всплывание текста поста/коммента со стены при наведении на ссылку (зависит от опции "Высвечивать подробности при наведении на ссылку темы/поста")
+ Кнопка [ Предпросмотр ] в окне получения кода для вставки опроса на сайт.
+ В всплывающий профиль для подтверждённых страниц добавлена галочка рядом с именем
+ Сбор ссылок на все фотографии из постов на стене
+ Возможность на профиле развернуть список альбомов в столбик, как это сделано с друзьями
+ Добавлена кнопка создания новой заметки
+ Функция отображающая в группах блок с заявками на вступление (для админов закрытых групп будет полезно)
+ Общие группы теперь выделяются и в блоке интересных страниц
* исправлено отображение полных название альбомов с видео
* возвращена кнопка удаления всех приглашений в группу
* восстановлена возможность загружать из файла в альбом граффити (но png и длиннограффити больше нет)
* подправлено поднятие в топ пользователей из избранного в инлайн-чате
* смайлики вкопта не вклиниваются посреди слова - теперь перед смайликом должен стоять пробел, а после него точка, пробел или запятая.
* подправлена ручная сортировка закладок при включенной опции уменьшения аватарок в закладках
* восстановлен выбор видео с альбомов при прикреплении
* подправлен конфликт с m.vk.com
* запрос c API информации о дислайках теперь осуществляется через отдельный app_id
* исправления в функции фиксации меню при открытых диалогах
* ссылки на скачивание видео из просмотрщика видео в режиме html5
* мелкие исправления
Firefox: подправлено скачивание с нормальными именами.
Список последних изменений v2.1.9
25.04.13
+ Произвольные ссылки теперь будут отображаться даже при откюченной функции "Расширенное меню"
+ В настройках произвольных ссылок в меню рядом с полями ввода ссылки и заголовка добавлена кнопка сохранения
+ Функция [ Полные миниатюры] теперь запоминает своё состояние
+ Возможность выбора одной из четырёх иконок для кнопки дислайка
+ Перед своими ссылками в левое меню добавлен разделитель
+ Пункт "В бан" теперь вызывает новый диалог блокировки пользователя
+ Возможность отключить открытие записей со стены в всплывающем окне кликом по дате
+ При сохранении переписки в имени файла теперь указывается имя и id собеседника
+ При скачивании фотоальбома по списку ссылок через Download Master v5.14 или ниже, к именам файлов добавляется их порядковый номер в альбоме
+ В список друзей добавлена категория "Заблокированные" (забаненные и DELETED)
+ В новостях галка [ Фильтрация ] теперь запоминает своё состояние
+ Возможность отключить прокрутку страницы при переключении аудио
+ Теперь при наведении на блок с участниками группы появляется кнопка позволяющая посмотреть список участников в порядке вступления
+ В списках онлайн друзей других пользователей теперь не скрывается блок фильтра по полу и возрасту
* нажатие на кнопку скачивания аудио не воспроизводит аудиозапись
* обновлён/дополнен английский язык вкопта
* в диалогах пункт "Сохранить переписку" больше не попадает в подменю "Показать материалы беседы"
* дислайки: ошибка о проблемах сервера не выводится в углу. Теперь в тихом режиме делается максимум 5 попыток узнать инфу.
* исправлена неправильная в некоторых случаях работа функции "Друзья вне списков"
* подправлен модуль загрузки информации из файлов
* изменено положение фильтра списка групп
* мелкие исправления
Firefox:
изменён алгоритм загрузчика скриптов - теперь вкопт быстрее подключается к странице.
исправлено скачивание с нормальными именами.
Список последних изменений v2.1.8
30.03.13
+ Кнопка [ Полные миниатюры ] позволяющая переключиться в альбоме между обрезанным и полным видом миниатюр
* исправлено сохранение/восстановление настроек с сервера
29.03.13
+ Возможность добавить свои пункты в расширенное левое меню
+ Опция позволяющая выводить пункты расширенного левого меню слева
+ Возможность отменить голос в опросах из постов
+ Опция отключения у сообщений в диалогах кнопки [ Ответить ]
+ В менеджере тем добавлена возможность поставить лайк к понравившейся теме
+ Для недавно загруженных фотографий кнопка [Ссылки] в просмоторщике отображает список ссылок с указанием размеров вариантов фото
* исправлены переносы строк при сохранении переписки, из-за чего переписка некорректно отображалась в блокноте.
* исправлен баг с возвращением к окну списка фотографий из просмотрщика
* добавлена подсказка-памятка к кнопке "? года"
Список последних изменений v2.1.7
25.03.13
+ Возможность быстро упомянуть человека в тексте сообщения чата диалогов (кнопка [ Ответить ])
* исправлен цвет фона комментариев в чёрном просмотрщике фото.
* в диалогах исправлено прикрепление записей со стены
19.03.13
+ В окне выдачи ссылок на аудио добавлена вкладка с wiki-кодами треков.
+ Функция информации об альбоме аудио теперь выдаёт список популярных треков артиста (по версии Last.FM), если не найдена инфа по альбому
+ Настройки фильтрации новостей теперь запоминаются
* исправлены комментарии к фото
* теперь общие группы подсвечиваются и в блоке информации о профиле
* подправлено отображение автарок в закладках, при включенной функции уменьшения их размеров
* исправлено прикрепление фото по ссылке и по альбомам на стену
* мелкие исправления
Список последних изменений v2.1.6
02.03.13
+ Возможность покинуть все группы
+ При скачивании аудио/видео в именах файлов теперь длинное тире заменяется на дефис
* Исправлен список непрочитанных сообщений в расширенном меню
* Исправлено получение информации о битрейте
05.03.13
* Исправлено подключение к Last.FM
Список последних изменений v2.1.5
12.02.13
+ Фильтр новостей
+ В диалоге прикрепления изображений в список альбомов добавлены "Сохранённые фотографии"
+ Возможность отменить ответ на комментарий
+ Повторный клик по пункту "Режим добавления" убирает кнопки "Добавить в группу"
+ При поиске треков с альбома добавлена кнопка получающая список ссылок на них
+ В редактировании информации и о профиле теперь всегда есть поле "Отчество"
+ В закладки теперь можно добавлять внешние ссылки ("vk.com/away.php?to=" автоматически приписывается в начало ссылки)
+ В диалогах в меню прикрепления добавлен пункт "[ Запись со стены ]"
+ Добавлена функция удаления всех видео
+ Добавлена опция позволяющая отключить кнопки очистки аудио, видео, стены (если вас пугают эти кнопки)
+ В список видео рядом с названием добавлена кнопка разворачивающая описание
* исправлено скачивание видео из просмотрщика
* в списке групп не выводится кнопка "Покинуть группу" если, это не ваш список
* кнопка "Избранные" в закладках сразу появляется
* в расширенном меню "Мои видеозаписи" исправлен пункт "Добавить"
* подправлена подгрузка календаря
* исправлена саморазмножающаяся кнопка обновления стены в группе
* при активном увеличенном шрифте не пропадает кнопка "Добавить аудиозапись"
* исправлена вставка смайлов ;'> :-'( и *Firefox*
* совместимость с SeaMonkey
Список последних изменений v2.1.4
25.12.12
+ При просмотре результатов открытого голосования можно увидеть голосовавших (максимум 9 первых на каждый вариант)
+ В диалог прикрепления фото, аудио и видео добавлена кнопка выбора из альбомов
+ В всплывающем профиле рядом с иконкой сообщения отображается число сообщений в истории переписки
+ При сохранении переписки сохраняются вложенные сообщения
* исправлено не отображающееся окно проверки друзей при загрузке страницы, но блокировавшее её
* сохранение переписки теперь работает и на https соединении
* подправлено отображение полных названий видео
* при открытых диалогах звук сообщения тоже заменяется
Список последних изменений v2.1.3
12.12.12
+ Отображение полных, а не обрезанных имён видео и альбомов
+ Возможность получить ссылки на все лайкнутые фото из закладок.
+ При включенных кнопках переключения треков в свёрнутом плеере на эту панель переносится скробблер, помещена кнопка добавления трека и регулирования громкости
+ В чёрный список группы добавлена кнопка "Разбанить всех"
+ Режиме добавления видео: поле для ввода ссылки на группу
+ Отображение мобильного онлайна в всплывающем профиле
+ Табличка с текущим статусом отображает в каком онлайне вы находитесь - обычном или мобильном
+ Получение ссылок на видео из альбома
* возвращены ссылки на видео из списков
* возвращено прикрепление аудио и видео по id
* исправлено наложение плеера на правую панель
* при пересохранении чужого фото себе в списке скрываются альбомы в которых больше 500 фото
* мелкие изменения в панели смайлов
* исправлен двойной чекбокс в редактировании аудиозаписи.
Список последних изменений v2.1.2
09.11.12
+ В информации об альбоме исполнителя возможно увеличить превью обложки, закрепить альбом от смены при переключении на другой трек и кнопка поиска всех треков с альбома.
+ В скробблер добавлена кнопка добавления трека в любимые
+ Кнопки переключения треков в свёрнутом плеере
+ Возможность в обсуждениях быстро найти предыдущие сообщения пользователя.
+ К функции перемещения фото в другой альбом из просмотрщика добавлена кнопка установки изображения обложкой альбома.
+ В окно редактирования названия аудиозаписи добавлена возможность переместить трек в другой альбом
* мелкие фиксы работы админских функций в системных фотоальбомах и альбомах с количеством фоток больше 2000
* при добавлении фотки из чужого альбома, в списке своих альбомов заполненные альбомы внизу, а последний выбор запоминается.
* в функции удаления всех исходящих приглашений в группу за раз удаляется не более 500 человек (больше 500 приглашений в день вк не даёт удалить)
* мелкие фиксы скачивания flv видео из просмоторщика
* исправлено скачивание видео
* подправлен обход away.php
Список последних изменений v2.1.1
26.10.12
+ Возможность быстро переместить фотографию из просмотрщика в другой альбом
+ Возможность быстро добавлять видео из списков в администрируемую группу (зависит от функции "Ссылки на скачивание видео в списках")
+ Возможность подгружать информацию об альбоме исполнителя проигрываемого трека
+ Опциональная возможность выводить в списке групп кнопки выхода из них.
+ Функция удаления всех исходящих приглашений в группу
+ Некоторые функции для администрирования фотоальбомов
* для смены раскладки в диалогах теперь не обязательно выделять текст.
* скачивание с youtube при нахождении на https
* переработано сохранение чужой фотки в свой альбом
* возвращена кнопка массового удаления заметок
* убран последний пробел в названии при скачивании трека
* подправлено уведомление о наборе текста (теперь чуть менее назойливое)
* на https://vk.com/ запросы к last.fm тоже через https
* при всплывании профиля/авы не вылазит ошибка "Runtime error: Too many operations. error_code: 13"
* выкинута неиспользуемая библиотека jQuery
Список последних изменений v2.1.0
30.09.12
+ Отображение на профиле друга списков, в которые он добавлен
+ Просмотр результатов опроса без необходимости голосования.
+ Возможность отвечать в одном комментарии нескольким людям
+ В окне "Спасибо за установку скрипта ВкОпт!" добавлена возможность загрузить сохранённые настройки с сервера если они сохранены.
* при сохранении настроек на сервере запоминается выбранный язык вкопта
* изменён способ определения администрируемых групп (теперь должны и модерируемые учитываться)
* фиксы падения на некоторых профилях
* исправлен не отображающийся мини-календарь
* исправлено скачивание роликов добавленных с Youtube
* и снова исправлена работа API-модуля
* немного подправлена работа на https://vk.com
Список последних изменений v2.0.9
11.09.12
+ Функция "Скрывать большой лайк на фотках"
* подправлена работа API-модуля
09.09.12
+ Кнопка "[ Список Wiki-страниц ]" выводящая список созданных в группе страниц.
+ Кнопка "[ Статистика ]" в группах без админских прав.
+ Отображение в всплывающих уведомлениях печатающих вам сообщение людей (только при наличии открытых диалогов vk.com/im или чата - чёрного списка онлайн друзей)
+ В просмотрщик фото добавлена кнопка "[ Информация об отметках ]" отображающая того, кто сделал отметки на фото и когда.
+ Для изображений добавлена кнопка "[ Поиск копий (Google) ]" для поиска вариантов этого изображения через Google. (для работы кнопки в Opera необходимо на сайте www.google.ru в настройках для сайта включить маскировку под Firefox: http://s3.micp.ru/1rPj2.png)
+ Поддержка скачивания видео размещённого на vimeo.com
- убран блок аудио из групп с отключенными аудиозаписями (вк пофиксил)
- из расширенного меню убраный пункты "Новости > Друзья" и "Новости > Рекомендации 2"
* исправлены проблемы с авторизацией API модуля (назойливое окошко требующее дать разрешения)
* подправлена панелька вставки смайлов
* при отрицательном ответе на вопрос "Вы хотите подключиться к Last.FM?" скробблер отключается.
* кнопка "[Вне альбомов]" больше не нарушает работу сортировки альбомов
* исправлено отключение Ajax-навигации
* исправлены настройки пользовательского меню
Список последних изменений v2.0.8 (23.08.12)
+ Кнопка увеличения/просмотра анимации у прикреплённых на стену gif'ок из документов
+ В аудиозаписях альбом "[ Вне альбомов ]"
+ При сохранении копии настроек на сервере теперь запоминается выбранная тема в менеджере тем и установленный CSS-код
+ Кнопка для пабликов [ Перевести в группу ]
+ В настройки вынесена функция "Ссылки на скачивание видео в списках"
+ Добавлена возможность переименовать альбомы видео
+ Кнопка подсчёта статистики сообщений вынесена в диалоги
- убрано: функция "Старое поведение кнопки “Наверх”(Наверх/Вниз)"
* подправлен алгоритм подсчёта возраста
* панель уведомлений теперь кликабельна
* фикс нерабочей ссылки "Перейти к фотографиям сообщества" в прикреплении фото
* фиксы функции уменьшения промежутков между аудио
* битрейт теперь не должен сползать на нижнее аудио
* в диалогах и списке аудио левое меню при фиксации не залазит на заголовок
Список последних изменений v2.0.7
04.08.12
+ длинные названия треков в списке отображаются полностью
+ в всплывающий профиль добавлена графа "Пол", а то иногда сложно по аватарке и имени понять.
* восстановлена работа скробблера Last.FM
* подправлены глюки с пунктом "Моя страница"
* восстановлена возможность прикреплять фото по id
* в русском ленге исправлено название настройки "Загружать информацию о размере и качестве аудио при наведении на иконку скачивания"
31.07.12
+ В юзер-меню в пункт "Сообщение" добавлены ссылки "Диалог" и "Чат"
+ Кнопка сохранения переписки вынесена в диалоги в меню "Действия"
+ При сохранении переписки сохраняются ссылки на вложения (%attachments% в шаблоне сообщения)
* исправления связанные с изменениями в разделе аудио. скробблер пока что не восстановлен
* при сохранение переписки чатов у людей теперь есть имена, а не DELETED
* диалоги: отображение смайлов в исходящих сообщениях
* фикс расширенного меню на старых страницах
* исправлено отображение карты на профиле
16.07.12
+ Кнопка обновления списка друзей со статусами в "Мои аудиозаписи"
+ В списке видео теперь отображается у кого оно находится
+ В блок альбомов видео добавлен раздел "[ Вне альбомов ]"
* исправлены "съехавшие" пункты меню
01.07.12
+ Для создателей стилей: менеджер тем теперь добавляет к body аттрибут need_background содержащий одно из 17ти значений, которое наиболее близко подходит к вашему разрешению:
- 2560x1600, 2560x1440, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1600x1200, 1440x900, 1400x1050, 1366x768, 1280x960, 1280x800, 1280x720, 1280x1024, 1152x864, 1024x768, 800x600
+ Дополнен белорусский язык. Спасибо Игорю Куликову (vk.com/trollhus)
+ Можно получить ссылки на все фото из обзора фотографий
+ В всплывающей информации теперь отображется время последнего онлайна пользователя
+ Для "Мои новости" добавлен пункт "Статьи" в расширенное меню
+ Ссылки на скачивание видео теперь можно узнать не только в просмоторщике
+ В подменю пункта "Мои закладки" добавлена ссылка на сокращалку ссылок vk.cc
+ На страницу "Мои группы" добавлена возможность выбора фильтра отображения Группы/События/Группы и страницы/Страницы
+ Кнопка [ Ссылки ] для получения ссылок на фото из отдельно открытого поста на стене
* Firefox: разблокирован менеджер тем для пользователей
* Chrome: небольшие исправления скачивания с нормальными именами
* при переходе по страницам таймер скробблера больше не сбрасывается
* мелкие изменения в скачивании видео (ссылка с расширением .mp4 вместо .mov)
* иконка скробблера теперь корректно отображается, когда плеер пристыкован к правой части экрана.
* подправлены ссылки расширенного меню для пункта "Мои закладки"
* подправлено положение фиксации меню
* исправлен глюк с листанием фоток и отображемем списка альбомов
* в английском языке подправлены названия знаков зодиака
* переписка теперь сохраняется с переносами строк в сообщенях
* исправления связанные с юзер-меню в быстром поиске
* мелкая поправка функции "Чёрный просмоторщик фото в режиме ночь"
* мелкие изменения в ожидалке запуска скриптов
* блок "фотографии" на профиле можно свернуть, если нет ни одной фотки
- убраны стрелки листаниния аватарок на профиле, т.к. функция умерла
Список последних изменений v2.0.6 (26.03.12)
> build 120326
* исправлена работа на Opera Mobile
* если нет заметок, то при наведении на этот пункт ошибка больше не вылазит
* Кнопка "Cтатистика" в сообщениях не уезжает вниз
* Исправлено сломанное скачивание с Youtube
* добавил в список изменений build 120325 "Скробблер Last.fm"
> build 120325
+ Скробблер Last.fm
+ Знак зодиака и возраст теперь отображается в всплывающей информации
+ Кнопка [ Добавить ] в меню [ Действия ] в доступных для редактирования альбомах (http://vk.com/albumXXXXX_XXXXXXX?act=add)
+ Возможность включить старое поведение кнопки "Наверх" (Наверх/Обратно)
+ Chrome: скачивание аудио и видео с нормальными именами кликом по ссылке
+ Настраиваемая громкость звуков вкопта
+ Пункт расширенного меню "Мои закладки" исправлен на "fave?section=users"
+ Возможность скрыть блок с удалившимися/добавленными друзьями
+ Заменены иконки левого меню на стандартный набор вконтакте
+ В аудиозаписях кнопка [Ссылки] теперь выдаёт список аудио из выбранного альбома
+ На профиле пункт "заметки" со стены вынесен под аватарку
+ В разделе "Фотографии со мной" добавлена кнопка [Ссылки] (а так же для Opera и Firefox кнопка [ Сохранить альбом ])
+ Пункт "Т-а-Т" в заголовке стены на профиле, показывающая переписку между пользователем и вами на стене
+ В сообщения добавлена кнопка "Статистика" загружающая скрипт из группы vkontakte-stats( http://vk.com/vkstats )
* исправлена функция "[ Друзья вне списков ]"
* небольше изменения в формате url для списка ссылок на аудио
* исправлена функция "Предотвращать автоматическое скрытие всплывающих уведомлений"
* при одобрении заявки в друзья снова отображается список групп друзей с галочками
* пункты левого меню не пропадают при обновлении значений
* определение битрейта
* подправлен глюк с падением скрипта при загрузке страницы
* мелкие исправления
Список последних изменений v2.0.5 (11.01.12)
+ В Firefox аудио и видео теперь можно скачивать с нормальными именами
+ пункт "Новости" юзер-меню
* исправлен момент из-за которого могли не запускаться некоторые приложения
* исправлено падение скрипта в видео-записях
* сворачивание блока подарков на профиле
* на ютубе больше не вылазит стрелка юзерменю
Список последних изменений v2.0.4 (21.12.11)
+ ссылки расширенного меню для заметок "- Мои заметки", "- Добавить", "- Комментарии" - добавлены к пункту "Стена" (который активируется опцией "Ссылка на стену в левом меню")
+ опция «Простое окно написания сообщения» - при написании нового сообщения откроется не чат, а старое окно
+ в Google Chrome теперь видео, как и аудио, можно скачать с нормальным именем путём перетаскивания ссылки на скачивание в нужную папку
+ для смайлов добавлена опция «всегда отображать». при включении смайлы будут отображаться на странице практически всегда, но возможны тормоза.
+ в списке альбомов группы добавлена кнопка перехода к альбому [ Фотографии на стене ]
+ кнопка [ Фото ] в заголовке стены на странице группы
+ для видео с ютуба отображается его ссылка на youtube.com и ссылки на его скачивание
+ длинное имя файла для при скачивании с нормальным именем обрезается до 200 символов
+ функция "Изменять раскладку текста" теперь меняет раскладку укр.<->англ. (если выбран украинский язык вкопта)
- убран пункт "Подписаться" из юзер-меню
* в списке аудио восстановлена работа меню вызываемого наведением на время трека.
* исправлены косяки со страницей при использовании правой панели(переход от приложений к нормальным страницам)
* сворачивание блоков тепреь только кликом по стрелке. (добавлено сворачивание стены и блока с фотографиями)
* заголовок блока при нажатии рабтает так же как исчезнувшая ранее кнопка "Все"
* в исправлено скачивание музыки с нормальными именами в хроме путём перетаскивания значка скачивания в папку.
* добавлены значки юзер-меню для друзей в выпадающий из заголовка спискок строки поиска
* исправлено разворачивание в группах новостей (меню)
* исправлен глюк с "обрезанием" левого меню при его фиксации
!Примечания:
1) для юзеров Opera установивших VkOpt как UserJS, чтоб были ссылки на скачивание с ютуба, скрипты должны быть установлены для домена www.youtube.com
2) Для тех же пользователей - для корректной работы определения веса видео с ютуба, можно vk_lib.js скопировать в папку указанную для всех сайтов: http://ipic.su/img/img3/fs/kiss_128kb.1323892919.png (в данном случае первый пункт можно не выполнять)
Opera 12
VkOpt для Opera
Есть возможность установки скриптов и на Opera Mobile. О том, как это сделать, можно прочитать на нашем форуме.
Свежую версию браузера Opera всегда можно скачать по этой сылке
Если у Вас возникает ошибка при установке, нажмите на изображение для просмотра инструкции по исправлению:
Особенности установки/обновления расширения
При установке VkOpt`а как расширения для Оперы, избегайте установки его дубликатов.
После установки расширения или его обновления настоятельно рекомендуем проверить в разделе управления расширениями наличие дубликатов или старых версий расширения которые необходимо удалить.
Раздел управления расширениями можно найти так:
Вариант 1:
Вариант 2:
Вариант 3:
Нажать сочетание клавиш Ctrl+Shift+E
После установки расширения или его обновления настоятельно рекомендуем проверить в разделе управления расширениями наличие дубликатов или старых версий расширения которые необходимо удалить.
Раздел управления расширениями можно найти так:
Вариант 1:
Вариант 2:
Вариант 3:
Нажать сочетание клавиш Ctrl+Shift+E
Firefox
VkOpt для Firefox
Версию VkOpt для Firefox можно также установить на браузеры Firefox Mobile и SeaMonkey. Firefox должен быть не ниже 4ой версии.
Свежую версию браузера Firefox всегда можно скачать по этой ссылке.
Google Chrome / Opera 15+
VkOpt для Chromium
Как качать аудио/видео? (спойлер)
Данный вопрос может возникнуть у тех, кто установил VkOpt из каталога расширений Google.
Как многие уже заметили, скачивания аудио и видео больше нет в версии расширения из каталога расширений гугла.
Сделано это из-за того, что данные опции противоречат правилам каталога расширений, и нас попросту за их наличие из каталога расширений Google Webstore удалили.
На данный момент пользователям, использующим браузеры на основе Chromuim можем предложить такой сценарий:
Как многие уже заметили, скачивания аудио и видео больше нет в версии расширения из каталога расширений гугла.
Сделано это из-за того, что данные опции противоречат правилам каталога расширений, и нас попросту за их наличие из каталога расширений Google Webstore удалили.
На данный момент пользователям, использующим браузеры на основе Chromuim можем предложить такой сценарий:
-
Установить расширение TamperMonkey из каталога Google или из каталога Opera
Это нужно для поддержки UserJS в браузере
-
Установить в это расширение скрипт с модулями вкопта предоставляющими функции скачивания
Если расширение TamperMonkey установлено, то при переходе по ссылке на скрипт должно автоматически быть предложено его установить
Если же скрипт скачивается как файл на компьютер:
- Нужно открыть скачанный файл auvidl_vkopt.user.js блокнотом
- Скопировать всё его содержимое
- Нажать в браузере на иконку TamperMonkey
- Выбрать пункт "Создать новый скрипт"
- В открывшемся окне очистить большое текстовое поле и вставить в него весь скопированный из блокнота код
- Сохранить изменения (с помощью сочетания клавиш Ctrl+S или через "Файл -> Сохранить")
Версию VkOpt для Google Chrome можно устанавливать и на другие браузеры построенные на основе Chromium, такие как:
- Comodo Dragon
- SRWare Iron
- Интернет от Mail.ru
- Нихром от Rambler.ru
- Яндекс.Браузер
- и другие менее известные сборки.
Safari ≤ 11
Maxthon
VkOpt для Maxthon
Для работы расширения необходим Maxthon не ниже 4ой версии.
Свежую версию браузера Maxthon всегда можно скачать по этой ссылке
После установки данного расширения нужно обновить вкладку контакта, подождать некторое время пока расширение загрузит необходимые скрипты (~1Mb) и снова обновить страницу контакта. Скрипты расширение обновляет самостоятельно, но предусмотрена возможность и ручного обновления.
Для запуска обновления скриптов вручную на странице контакта нужно нажать сочетание клавиш Ctrl+Alt+U, после должно всплывёт уведомление о начале загрузки скриптов. По завершению загрузки всплывёт ещё одно уведомление, после чего нужно обновить страницу.
Другие браузеры
Версию VkOpt для Google Chrome можно устанавливать и на браузеры построенные на основе Chromium, такие как:
- Comodo Dragon
- SRWare Iron
- Интернет от Mail.ru
- Нихром от Rambler.ru
- Яндекс.Браузер
- и другие менее известные сборки.
Список последних изменений v3.0.7
15.12.19 (build 191215)
Добавлено:
+ Замена пункта меню "Сообщества" на "Группы"
+ Проверка наличия дубликатов расширения
Исправлено:
* Фикс сохранения переписки в html
* Фикс сохранения в txt на некоторых переписках
02.12.19 (build 191202)
Исправлено:
* Исправлен баг при попытке открыть окно прикрепления аудио
* Исправлена работа скробблера
01.12.19 (build 191201)
Добавлено:
+ Возвращено сохранение переписки в txt (но в виде zip-архива с txt-файлами на каждую 1000 сообщений)
+ Возможность выбрать альтернативный метод обновления фото
Исправлено:
* Исправлен запуск
* Исправлено сохранение фото с выбором альбома
* Дислайки подгружаются при наведении мыши. Автоматическая загрузка отключена
* Исправлен баг с частыми запросами инфы о текущем онлайне
29.09.19 (build 190929)
Добавлено:
+ Кнопка скачивания фото архивом из раздела вложений в диалогах
+ Дополнительная информация о размерах фото при подмене
+ Добавлена кнопка скачивания истории
Исправлено:
* Фикс кнопки Update
* Подправлено отображение пункта "Ссылки и репосты" в разделе вложений в диалогах
* Фикс загрузки документа как граффити
* Убран реверс комментарий
* Фикс блокировки аудиорекламы
* Фикс отображения доп. информации об онлайне на профиле
* Фикс увеличения аватарки на закрытом профиле
15.08.19 (build 190815)
Исправлено:
* Восстановлена работа расширения
* Исправлена функция листания фото колёсиком
* Исправлена функция переноса комментариев под фото
* Поправлена работа дислайков
* Фикс обработки ajax.post запросов
17.06.19 (build 190617)
Исправлено:
* Восстановлена работа расширения
* При поиске возраста теперь друг выбирается случайным образом из первых 100 + возможен повторный поиск в случае провала попытки (чтоб через другого друга попробовать)
10.06.19 (build 190610)
Исправлено:
Падение stManager после обновения вк
09.06.19 (build 190609)
Добавлено:
Добавлена кнопка отключения отправки отчёта о просмотре истории
Исправлено:
Повышена версия API используемая по умолчанию
Некоторые исправления связанные с повышением используемой версии API
18.04.19 (build 190418)
Добавлено:
+ Опция: Добавить кнопку «Воспроизвести далее» на обложку альбома вместо кнопки расшаривания
Исправлено:
* Мелкий фикс обработки скриптов при загрузке страницы
* Фикс показа истории переводов
* Фикс ошибки "AudioPlayerHTML5 is undefined"
19.02.19 (build 190219)
Добавлено:
+ Опция фиксации левого меню
Исправлено:
* Фикс бага с аудио при активной опции отключения рекламы
* Фикс скробблинга при включенном повторе трека
* Приблизительный битрейт и приблизительный размер файла для аудио с ссылками на m3u8
19.01.31 (build 190131)
Добавлено:
+ Показ ссылок на m3u8
+ "Склеивание" сегментов из m3u8 в файл
18.12.20 (build 181220)
Добавлено:
+ Кнопка подгрузки последних комментариев к постам
+ Возможность увеличить аватарку на закрытых профилях
Исправлено:
* Исправление ошибки с _stm
* Исправления по именами файлов аудио
* Скрытие рекомендаций скрывает из ленты рекомендованных друзей
* Мелкие правки
18.10.18 (build 181018)
Добавлено:
+ При переносе комментов под фото, доступна кнопка скрытия блока с комментариями
+ Кнопка сохранения фотографии в альбом c автоматическим показом выбора альбома для переноса после сохранения
Исправлено:
* Обновление состояния онлайн статуса при изменении текущего URL
* Фикс тултипа с ссылками из превью видео
* Подправлены ссылки для закладок в расширенном меню
* Убрана функция поиска скрытых аудио (баг прикрыт на стороне вк)
* Фикс запроса инфы об аудио
* Другие мелкие исправления
24.09.18 (build 180924)
Добавлено:
+ Добавлено расширенное левое меню
+ В диалоги добавлены кнопки отключения отчётов о прочтении и наборе сообщений
+ Кнопка показа заблокированных друзей
+ В меню групп добавлен пункт "Упоминания"
+ В список Wiki-страниц добавлена кнопка перехода к редактированию страницы с возможностью переименования
+ Кнопка в меню фото "Восстановить оригинал"
+ Отображение ответа сервера о сохранении фото. На данный момент там есть кнопка перемещения в другой альбом
+ На некоторые миниатюры в списках видео добавлена кнопка получения ссылок
Исправлено:
* Исправления в работе панели недавних смайлов
* Исправлено определение битрейта аудио
* Мелкие исправления и улучшения
Добавлено:
+ Замена пункта меню "Сообщества" на "Группы"
+ Проверка наличия дубликатов расширения
Исправлено:
* Фикс сохранения переписки в html
* Фикс сохранения в txt на некоторых переписках
02.12.19 (build 191202)
Исправлено:
* Исправлен баг при попытке открыть окно прикрепления аудио
* Исправлена работа скробблера
01.12.19 (build 191201)
Добавлено:
+ Возвращено сохранение переписки в txt (но в виде zip-архива с txt-файлами на каждую 1000 сообщений)
+ Возможность выбрать альтернативный метод обновления фото
Исправлено:
* Исправлен запуск
* Исправлено сохранение фото с выбором альбома
* Дислайки подгружаются при наведении мыши. Автоматическая загрузка отключена
* Исправлен баг с частыми запросами инфы о текущем онлайне
29.09.19 (build 190929)
Добавлено:
+ Кнопка скачивания фото архивом из раздела вложений в диалогах
+ Дополнительная информация о размерах фото при подмене
+ Добавлена кнопка скачивания истории
Исправлено:
* Фикс кнопки Update
* Подправлено отображение пункта "Ссылки и репосты" в разделе вложений в диалогах
* Фикс загрузки документа как граффити
* Убран реверс комментарий
* Фикс блокировки аудиорекламы
* Фикс отображения доп. информации об онлайне на профиле
* Фикс увеличения аватарки на закрытом профиле
15.08.19 (build 190815)
Исправлено:
* Восстановлена работа расширения
* Исправлена функция листания фото колёсиком
* Исправлена функция переноса комментариев под фото
* Поправлена работа дислайков
* Фикс обработки ajax.post запросов
17.06.19 (build 190617)
Исправлено:
* Восстановлена работа расширения
* При поиске возраста теперь друг выбирается случайным образом из первых 100 + возможен повторный поиск в случае провала попытки (чтоб через другого друга попробовать)
10.06.19 (build 190610)
Исправлено:
Падение stManager после обновения вк
09.06.19 (build 190609)
Добавлено:
Добавлена кнопка отключения отправки отчёта о просмотре истории
Исправлено:
Повышена версия API используемая по умолчанию
Некоторые исправления связанные с повышением используемой версии API
18.04.19 (build 190418)
Добавлено:
+ Опция: Добавить кнопку «Воспроизвести далее» на обложку альбома вместо кнопки расшаривания
Исправлено:
* Мелкий фикс обработки скриптов при загрузке страницы
* Фикс показа истории переводов
* Фикс ошибки "AudioPlayerHTML5 is undefined"
19.02.19 (build 190219)
Добавлено:
+ Опция фиксации левого меню
Исправлено:
* Фикс бага с аудио при активной опции отключения рекламы
* Фикс скробблинга при включенном повторе трека
* Приблизительный битрейт и приблизительный размер файла для аудио с ссылками на m3u8
19.01.31 (build 190131)
Добавлено:
+ Показ ссылок на m3u8
+ "Склеивание" сегментов из m3u8 в файл
18.12.20 (build 181220)
Добавлено:
+ Кнопка подгрузки последних комментариев к постам
+ Возможность увеличить аватарку на закрытых профилях
Исправлено:
* Исправление ошибки с _stm
* Исправления по именами файлов аудио
* Скрытие рекомендаций скрывает из ленты рекомендованных друзей
* Мелкие правки
18.10.18 (build 181018)
Добавлено:
+ При переносе комментов под фото, доступна кнопка скрытия блока с комментариями
+ Кнопка сохранения фотографии в альбом c автоматическим показом выбора альбома для переноса после сохранения
Исправлено:
* Обновление состояния онлайн статуса при изменении текущего URL
* Фикс тултипа с ссылками из превью видео
* Подправлены ссылки для закладок в расширенном меню
* Убрана функция поиска скрытых аудио (баг прикрыт на стороне вк)
* Фикс запроса инфы об аудио
* Другие мелкие исправления
24.09.18 (build 180924)
Добавлено:
+ Добавлено расширенное левое меню
+ В диалоги добавлены кнопки отключения отчётов о прочтении и наборе сообщений
+ Кнопка показа заблокированных друзей
+ В меню групп добавлен пункт "Упоминания"
+ В список Wiki-страниц добавлена кнопка перехода к редактированию страницы с возможностью переименования
+ Кнопка в меню фото "Восстановить оригинал"
+ Отображение ответа сервера о сохранении фото. На данный момент там есть кнопка перемещения в другой альбом
+ На некоторые миниатюры в списках видео добавлена кнопка получения ссылок
Исправлено:
* Исправления в работе панели недавних смайлов
* Исправлено определение битрейта аудио
* Мелкие исправления и улучшения
Список последних изменений v3.0.6
23.08.18 (build 180823)
Исправлено:
* Отображение месяца даты регистрации страницы в профиле
22.08.18 (build 180822)
Добавлено:
+ Отображение даты регистрации страницы в профиле
+ Возможность скрытия мобильных граффити из списка недавних
Исправлено:
* Убран лишний пробел в информации о количестве онлайн участников чата
* Убрана краснота активных лайков при включенном компактном стиле
* Фикс скачивания при снятом чекбоксе сохранения описания фотоальбомов
* Исправление ошибки с всплывающими меню
29.07.18 (build 180729)
Исправлено:
* Фикс ошибки с диалогами
* При компактном стиле лайков цвет текста активного лайка синий, и уменьшена высота блока с кнопками
* Фикс кнопки списка Wiki-страниц в группах
* Фикс скачиваемых имён файлов использующих иероглифы
* Фикс очистки от мусора названий аудио использующих иероглифы (теперь иероглифы за мусор не считаются)
* Обрезание скобок [ и ] вместе с пробелами
* При отключении extra-опции поиска скрытых аудио (scan_hidden_audios) снова ограничивается по высоте блок со счётчиками на профиле
* Фикс ошибки с отложенными постами
* Фикс ошибки, из-за которой скрипты иногда не запускались в новой вкладке до обновления страницы
15.07.18 (build 180715)
Добавлено:
+ Добавлено скачивание альбомов zip-архивом
+ Отображение количества онлайн пользователей в беседе
+ Добавлена опция компактного вида кнопок лайков/репостов
+ Опция показывающая на профиле с какого приложения/устройства человек находится онлайн
+ На профилях со скрытыми аудио теперь можно подсмотреть недавно добавленные треки
+ В окне прикрепления документов доступен просмотр списка мобильных граффити и выбор любого из них
+ Возможность загрузить документом .PNG под видом мобильного граффити
+ Кнопка перехода к началу переписки
+ Возможность поиска и сохранения в файл недавно удалённых сообщений (без текста)
+ Кнопки сдвига страницы в левый или правый край экрана
+ К поиску по дубликатам фото добавлен сервис IQDB.org
Исправлено:
* Подправлена вставка дизлайков
* Фикс позиции инфы о размере аудио при отсутствии иконки HQ
* Фикс ошибки с навигацией
* Подправлена функция вставки в открытый альбом ссылки на обзор комментариев к фото
* Исправления "старого стиля" аудио
* Фикс бага с кэшированием инфы о битрейте аудио
* Фикс запроса списка дизлайкнувших
* Убраны ошибки выскакивающие на страницах статических файлов
* Фикс сохранения переписки с группой.
* Исправления/улчшения в модуле работы с API
* Подправлено скачивание аудио с нормальными именами с доменов явно не прописанных в манифесте расширения
* Фикс запуска на SeaMonkey
Убрано:
- Убрана функция "Переголосовать" (вк свою добавил), возвращена кнопка просмотра результатов голосования
- Убрана extra-опция перемещения аудио в альбом из окна редактирования.
- Убран неиспользующийся сейчас и вызывающий ошибку обработчик onInlineDropdownCreate
- Убрана опция скрытия большого лайка в просмотре фото
Исправлено:
* Отображение месяца даты регистрации страницы в профиле
22.08.18 (build 180822)
Добавлено:
+ Отображение даты регистрации страницы в профиле
+ Возможность скрытия мобильных граффити из списка недавних
Исправлено:
* Убран лишний пробел в информации о количестве онлайн участников чата
* Убрана краснота активных лайков при включенном компактном стиле
* Фикс скачивания при снятом чекбоксе сохранения описания фотоальбомов
* Исправление ошибки с всплывающими меню
29.07.18 (build 180729)
Исправлено:
* Фикс ошибки с диалогами
* При компактном стиле лайков цвет текста активного лайка синий, и уменьшена высота блока с кнопками
* Фикс кнопки списка Wiki-страниц в группах
* Фикс скачиваемых имён файлов использующих иероглифы
* Фикс очистки от мусора названий аудио использующих иероглифы (теперь иероглифы за мусор не считаются)
* Обрезание скобок [ и ] вместе с пробелами
* При отключении extra-опции поиска скрытых аудио (scan_hidden_audios) снова ограничивается по высоте блок со счётчиками на профиле
* Фикс ошибки с отложенными постами
* Фикс ошибки, из-за которой скрипты иногда не запускались в новой вкладке до обновления страницы
15.07.18 (build 180715)
Добавлено:
+ Добавлено скачивание альбомов zip-архивом
+ Отображение количества онлайн пользователей в беседе
+ Добавлена опция компактного вида кнопок лайков/репостов
+ Опция показывающая на профиле с какого приложения/устройства человек находится онлайн
+ На профилях со скрытыми аудио теперь можно подсмотреть недавно добавленные треки
+ В окне прикрепления документов доступен просмотр списка мобильных граффити и выбор любого из них
+ Возможность загрузить документом .PNG под видом мобильного граффити
+ Кнопка перехода к началу переписки
+ Возможность поиска и сохранения в файл недавно удалённых сообщений (без текста)
+ Кнопки сдвига страницы в левый или правый край экрана
+ К поиску по дубликатам фото добавлен сервис IQDB.org
Исправлено:
* Подправлена вставка дизлайков
* Фикс позиции инфы о размере аудио при отсутствии иконки HQ
* Фикс ошибки с навигацией
* Подправлена функция вставки в открытый альбом ссылки на обзор комментариев к фото
* Исправления "старого стиля" аудио
* Фикс бага с кэшированием инфы о битрейте аудио
* Фикс запроса списка дизлайкнувших
* Убраны ошибки выскакивающие на страницах статических файлов
* Фикс сохранения переписки с группой.
* Исправления/улчшения в модуле работы с API
* Подправлено скачивание аудио с нормальными именами с доменов явно не прописанных в манифесте расширения
* Фикс запуска на SeaMonkey
Убрано:
- Убрана функция "Переголосовать" (вк свою добавил), возвращена кнопка просмотра результатов голосования
- Убрана extra-опция перемещения аудио в альбом из окна редактирования.
- Убран неиспользующийся сейчас и вызывающий ошибку обработчик onInlineDropdownCreate
- Убрана опция скрытия большого лайка в просмотре фото
Список последних изменений v3.0.5
14.01.18
Исправление проблемы с воспроизведением видео
09.01.18
Исправление найденных ошибок
Исправление проблемы с воспроизведением видео
09.01.18
Исправление найденных ошибок
Список последних изменений v3.0.4
22.08.17
Исправлено падение при запуске
20.08.17
Добавлено:
+ Кнопка обновления стены без перезагрузки страницы
Исправлено:
* Увеличен шрифт информации об аудио
* Доп. кнопки действий видны и на аудио с профилей
* Исправлено отключение ссылок на аудио в настройках
* Убрано дополнительное декодирование ссылок при обходе away
* Исправлен баг с меню в просмотрщике фото
* Подправлено отображение ссылки на аудио под Firefox
* Исправлен запуск на Maxthon
13.08.17
Добавлено:
+ Возвращены дислайки
+ Молдавский язык
+ Возвращены кнопки пропустить/воспроизвести следующей для текущего плейлиста в плеере из шапки
Исправлено:
* Поправлены стили CSS для Emoji в сохраненной переписке
* Возвращён показ битрейта и размера аудио
* Возвращена кнопка добавления аудио в группу
* Отображение размера файла возле ссылок на видео
Исправлено падение при запуске
20.08.17
Добавлено:
+ Кнопка обновления стены без перезагрузки страницы
Исправлено:
* Увеличен шрифт информации об аудио
* Доп. кнопки действий видны и на аудио с профилей
* Исправлено отключение ссылок на аудио в настройках
* Убрано дополнительное декодирование ссылок при обходе away
* Исправлен баг с меню в просмотрщике фото
* Подправлено отображение ссылки на аудио под Firefox
* Исправлен запуск на Maxthon
13.08.17
Добавлено:
+ Возвращены дислайки
+ Молдавский язык
+ Возвращены кнопки пропустить/воспроизвести следующей для текущего плейлиста в плеере из шапки
Исправлено:
* Поправлены стили CSS для Emoji в сохраненной переписке
* Возвращён показ битрейта и размера аудио
* Возвращена кнопка добавления аудио в группу
* Отображение размера файла возле ссылок на видео
Список последних изменений v3.0.3
29.04.17
Исправлено:
* Фикс получения битрейта последнего аудио в списке
* Фикс кастомного фона непрочитанных исходящих в новом интерфейсе диалогов
* Chrome: Запрос у пользователя доступа к домену отсутствующему в манифете при попытке скачивания аудио.
* CSS стили vk в скачиваемых Wiki страницах
* Фикс запуска после обновления аудиораздела
* Фикс уменьшения промежутков между аудио
Исправлено:
* Фикс получения битрейта последнего аудио в списке
* Фикс кастомного фона непрочитанных исходящих в новом интерфейсе диалогов
* Chrome: Запрос у пользователя доступа к домену отсутствующему в манифете при попытке скачивания аудио.
* CSS стили vk в скачиваемых Wiki страницах
* Фикс запуска после обновления аудиораздела
* Фикс уменьшения промежутков между аудио
Список последних изменений v3.0.2
18.02.17
Добавлено:
+ Скрывать большой лайк на фотках
+ Скрыть рекомендации друзей и групп
+ Скрыть шестеренку в левом меню
+ Автоматически разворачивать подробную информацию на профиле
+ Переместить блок аудио на правую часть профиля
+ Сворачивание блоков в профилях/группах
+ Подсветка общих групп на профилях другим цветом
+ Блок недавно использованных Emoji в диалогах
+ Кнопка «Пропустить» в плеере из шапки
+ Ссылки на скачивание аудио-сообщений
+ Возможность переголосовать в опросе на стене и подсмотреть результаты без голосования
Исправления
* Фикс определения битрейта аудио
* Фикс фона сообщений под правки дизайна на сайте ВК
* Фикс выдачи ссылок на видео
* Фикс переноса аудио в другой альбом из бокса редактирования
Спасибо за участие в разработке:
RblSb
DmitriyTSt
OwnageIsMagic
Добавлено:
+ Скрывать большой лайк на фотках
+ Скрыть рекомендации друзей и групп
+ Скрыть шестеренку в левом меню
+ Автоматически разворачивать подробную информацию на профиле
+ Переместить блок аудио на правую часть профиля
+ Сворачивание блоков в профилях/группах
+ Подсветка общих групп на профилях другим цветом
+ Блок недавно использованных Emoji в диалогах
+ Кнопка «Пропустить» в плеере из шапки
+ Ссылки на скачивание аудио-сообщений
+ Возможность переголосовать в опросе на стене и подсмотреть результаты без голосования
Исправления
* Фикс определения битрейта аудио
* Фикс фона сообщений под правки дизайна на сайте ВК
* Фикс выдачи ссылок на видео
* Фикс переноса аудио в другой альбом из бокса редактирования
Спасибо за участие в разработке:
RblSb
DmitriyTSt
OwnageIsMagic
Список последних изменений v3.0.1
16.10.16
+ Возможность сохранение переписки
+ Опция переключения раскладки в поле по Ctrl+Q или CTRL+]
+ Скачивание видео
+ Подгрузка инфы о ссылках на аудио и их битрейте при наведении на иконку скачивания (подгружает инфу о 5 соседних треках, закэшированная ранее информация будет отображаться сразу)
+ Обход away.php
+ Скрытие рекламных записей в ленте
+ Просмотр списка Wiki-страниц группы
+ Ссылка на статистику группы
+ Поле отчества всегда доступно для редактирования
+ Кнопка обзора комментов фото в тех группах, где она не отображалась раньше
+ Блокировка видео-рекламы в родном плеере вк (не относится к видео с внешних сервисов)
+ Блокировка рекламы в аудиоплеере
+ В диалоги добавлена иконка "(!)" с информацией о суммарном количестве сообщений и диалогов
+ Опция выбора фона непрочитанных сообщений
+ Опция смены фона сайта на белый цвет
+ Опция замены в шапке сайта логотипа "VK" на "Вконтакте"
+ Опция отображения текущего онлайн статус в шапке рядом с аватаром
+ Доступен для выбора список дополнительных категорий друзей при одобрении заявки
* Мелкий фикс поиска возраста для ситуации, когда профиль первого друга удален
* Исправлено добавления аудио в группу
* Исправления в работе скробблера
* Исправлен поиск копий фото через яндексу
* Добавлены задержки появления/скрытия для меню действий с аудио
* Название исполнителя теперь не обрезается при включенной опции показа полных названий.
* Фикс имен аудио файлов, когда в названии оказывались теги
* Иконка скачивания/доп.действий на аудио теперь по умолчанию со значком скачивания в обычном состоянии
Спасибо всем, кто принимал участие в разработке и тестировании!
+ Возможность сохранение переписки
+ Опция переключения раскладки в поле по Ctrl+Q или CTRL+]
+ Скачивание видео
+ Подгрузка инфы о ссылках на аудио и их битрейте при наведении на иконку скачивания (подгружает инфу о 5 соседних треках, закэшированная ранее информация будет отображаться сразу)
+ Обход away.php
+ Скрытие рекламных записей в ленте
+ Просмотр списка Wiki-страниц группы
+ Ссылка на статистику группы
+ Поле отчества всегда доступно для редактирования
+ Кнопка обзора комментов фото в тех группах, где она не отображалась раньше
+ Блокировка видео-рекламы в родном плеере вк (не относится к видео с внешних сервисов)
+ Блокировка рекламы в аудиоплеере
+ В диалоги добавлена иконка "(!)" с информацией о суммарном количестве сообщений и диалогов
+ Опция выбора фона непрочитанных сообщений
+ Опция смены фона сайта на белый цвет
+ Опция замены в шапке сайта логотипа "VK" на "Вконтакте"
+ Опция отображения текущего онлайн статус в шапке рядом с аватаром
+ Доступен для выбора список дополнительных категорий друзей при одобрении заявки
* Мелкий фикс поиска возраста для ситуации, когда профиль первого друга удален
* Исправлено добавления аудио в группу
* Исправления в работе скробблера
* Исправлен поиск копий фото через яндексу
* Добавлены задержки появления/скрытия для меню действий с аудио
* Название исполнителя теперь не обрезается при включенной опции показа полных названий.
* Фикс имен аудио файлов, когда в названии оказывались теги
* Иконка скачивания/доп.действий на аудио теперь по умолчанию со значком скачивания в обычном состоянии
Спасибо всем, кто принимал участие в разработке и тестировании!
Список последних изменений v3.0.0 beta
17.08.16
+ Добавлена поддержка нового дизайна
+ Изменена архитектура расширения для поддержки модульности
+ Перенесена и переделана функция скачивания аудио
+ Перенесена функция загрузки информации о качестве аудио
+ Перенесена функция листания фото клёсиком мыши
+ Last.fm scrobbler
+ Уменьшить промежутки между аудио
+ Подгружать информацию об альбоме исполнителя проигрываемого трека
+ Полные названия аудиозаписей
+ Очищать названия аудио от символов
+ Показывать возраст и знак зодиака в профилях
+ Перенести блок комментариев под фото
+ Убрать все скругления элементов
+ Удаление рекламы
+ Запоминать интервал при создании отложенных постов
+ Список диалогов справа
- Удален весь старый функционал под старый дизайн ВК, что бы не ломал новый сайт
Спасибо за участие в разработке:
Pmmlabs
+ Добавлена поддержка нового дизайна
+ Изменена архитектура расширения для поддержки модульности
+ Перенесена и переделана функция скачивания аудио
+ Перенесена функция загрузки информации о качестве аудио
+ Перенесена функция листания фото клёсиком мыши
+ Last.fm scrobbler
+ Уменьшить промежутки между аудио
+ Подгружать информацию об альбоме исполнителя проигрываемого трека
+ Полные названия аудиозаписей
+ Очищать названия аудио от символов
+ Показывать возраст и знак зодиака в профилях
+ Перенести блок комментариев под фото
+ Убрать все скругления элементов
+ Удаление рекламы
+ Запоминать интервал при создании отложенных постов
+ Список диалогов справа
- Удален весь старый функционал под старый дизайн ВК, что бы не ломал новый сайт
Спасибо за участие в разработке:
Pmmlabs
Прошлые изменения
Список последних изменений v2.3.3
17.04.16
+ Предпросмотр раскадровки свежих видео наведением на превью
+ Отображение даты регистрации пользователя во всплывающем профиле
+ Подпункт "Прочитать незаметно" в Мои сообщения - открытие сообщений через поиск без пометки прочитанными
+ Возможность точного поиска по аудио (удаление результатов не совпавших полностью с запросом)
+ Некоторые диалоговые окна можно сворачивать (окно аплоада аудио, документов, получения Wiki-кода страницы, просмотра результатов опроса)
+ Пункт в пользовательском меню "Упоминания"
+ Диалог с группой в выпадающем меню
+ Отключение автовоспроизведения видео в закреплённых постах в группах
+ Кнопка изменения порядка видео-плейлиста (удобно при автопереходе к следующей серии, если они в обратном порядке размещены)
+ Исправление исчезающих кнопок в группах (таких как список wiki-страниц)
+ Список wiki-страниц отображается таблицей
+ Ссылки на метериалы бесседы через API
+ Возможность выбрать способ вызова юзер-меню: 1 - по клику на Ў; 2 - при наведении на Ў; 3 - по клику правой кнопкой на имя
- убрана функция показа всех комментариев одним кликом
* Исправление кнопки "ответить"
* Правки в стилях аудио
* Исправление из-за введения диалога с группой
Спасибо за участие в разработке:
Pmmlabs
+ Предпросмотр раскадровки свежих видео наведением на превью
+ Отображение даты регистрации пользователя во всплывающем профиле
+ Подпункт "Прочитать незаметно" в Мои сообщения - открытие сообщений через поиск без пометки прочитанными
+ Возможность точного поиска по аудио (удаление результатов не совпавших полностью с запросом)
+ Некоторые диалоговые окна можно сворачивать (окно аплоада аудио, документов, получения Wiki-кода страницы, просмотра результатов опроса)
+ Пункт в пользовательском меню "Упоминания"
+ Диалог с группой в выпадающем меню
+ Отключение автовоспроизведения видео в закреплённых постах в группах
+ Кнопка изменения порядка видео-плейлиста (удобно при автопереходе к следующей серии, если они в обратном порядке размещены)
+ Исправление исчезающих кнопок в группах (таких как список wiki-страниц)
+ Список wiki-страниц отображается таблицей
+ Ссылки на метериалы бесседы через API
+ Возможность выбрать способ вызова юзер-меню: 1 - по клику на Ў; 2 - при наведении на Ў; 3 - по клику правой кнопкой на имя
- убрана функция показа всех комментариев одним кликом
* Исправление кнопки "ответить"
* Правки в стилях аудио
* Исправление из-за введения диалога с группой
Спасибо за участие в разработке:
Pmmlabs
Список последних изменений v2.3.1
25.05.15
+ Опция "Кнопки листания постов" для быстрой прокрутки до предыдущего/следующего поста с помощью кнопок или клавиш A и D
+ Отключение рекламы теперь скрывает и рекламные посты в ленте и видеорекламу в родном плеере вк
+ Добавлена ссылка на альбом на last.fm
+ Функция скачивания всех фоток из диалога
+ Кнопка сортировки загруженных постов на стенах групп и пабликов по лайкам
+ Опции принудительного использования HTML5 аудио/видео плеера вместо Flash-версии
+ Опция переключающая механизм сохранения файлов на использование HTML5 (например для функции сохранения переписки)
+ Функция генерации скриптов для скачивания всех фотоальбомов по папкам (через wget или metalink)
* подпункт расширенного меню "Мои видео" ведёт на добавленные видео, а не на каталог.
* в настройках вк для вкладки ведущей в настройки расширения установлена иконка вместо надписи
* исправление поиска last.fm для сборников
* мелкие исправления менеджера тем для https соединения
* исправления в массовом удалении видео
* возвращён пропавший из настроек пункт юзер-меню "добавить в избранное"
* совместимость с Firefox 38
Спасибо за участие в разработке:
Pmmlabs
+ Опция "Кнопки листания постов" для быстрой прокрутки до предыдущего/следующего поста с помощью кнопок или клавиш A и D
+ Отключение рекламы теперь скрывает и рекламные посты в ленте и видеорекламу в родном плеере вк
+ Добавлена ссылка на альбом на last.fm
+ Функция скачивания всех фоток из диалога
+ Кнопка сортировки загруженных постов на стенах групп и пабликов по лайкам
+ Опции принудительного использования HTML5 аудио/видео плеера вместо Flash-версии
+ Опция переключающая механизм сохранения файлов на использование HTML5 (например для функции сохранения переписки)
+ Функция генерации скриптов для скачивания всех фотоальбомов по папкам (через wget или metalink)
* подпункт расширенного меню "Мои видео" ведёт на добавленные видео, а не на каталог.
* в настройках вк для вкладки ведущей в настройки расширения установлена иконка вместо надписи
* исправление поиска last.fm для сборников
* мелкие исправления менеджера тем для https соединения
* исправления в массовом удалении видео
* возвращён пропавший из настроек пункт юзер-меню "добавить в избранное"
* совместимость с Firefox 38
Спасибо за участие в разработке:
Pmmlabs
Список последних изменений v2.3.0
26.01.15
* Косметические правки ссылок на скачивание видео на стене * Возвращены дислайки на видео 25.01.15
+ Добавлена возможность поиска в теме обсуждения
+ Возможность фильтрации ленты новостей по ключевым словам / регулярным выражениям
+ Возможность скачивания небольших фотоальбомов как zip-архива
+ Опция позволяющая подгружать сразу все комментарии к постам
+ Кнопка сортировки комментариев к посту по лайкам
+ Для добавления в создаваемый/редактируемый список новостей произвольного человека/группы надо указать в быстром поиске его адрес и нажать Enter
+ Metalink-формат списка ссылок на скачивание аудио/видео
+ Возможность игнорирования обложки альбома в функции удаления старых фото
* Исправления связанные с обновлённым разделом видео
* Исправлена и улучшена работа дислайков
* Правки сохранения настроек на сервере
* Возвращена кнопка "полные миниатюры" в списке альбомов
* Исправлен выбор видео из альбома в окне прикрепления
* мелкие исправления
Спасибо за участие в разработке:
Pmmlabs
Seiya Loveless
* Косметические правки ссылок на скачивание видео на стене * Возвращены дислайки на видео 25.01.15
+ Добавлена возможность поиска в теме обсуждения
+ Возможность фильтрации ленты новостей по ключевым словам / регулярным выражениям
+ Возможность скачивания небольших фотоальбомов как zip-архива
+ Опция позволяющая подгружать сразу все комментарии к постам
+ Кнопка сортировки комментариев к посту по лайкам
+ Для добавления в создаваемый/редактируемый список новостей произвольного человека/группы надо указать в быстром поиске его адрес и нажать Enter
+ Metalink-формат списка ссылок на скачивание аудио/видео
+ Возможность игнорирования обложки альбома в функции удаления старых фото
* Исправления связанные с обновлённым разделом видео
* Исправлена и улучшена работа дислайков
* Правки сохранения настроек на сервере
* Возвращена кнопка "полные миниатюры" в списке альбомов
* Исправлен выбор видео из альбома в окне прикрепления
* мелкие исправления
Спасибо за участие в разработке:
Pmmlabs
Seiya Loveless
Список последних изменений v2.2.3
10.10.14
* Исправлена работа с VK API
* Исправлено определение битрейта/размера для некторых аудио
* Кнопка подписывания на комментарии к постам вынесена в настройки
* Мелкие правки
02.10.14
+ Кнопка "Подписаться на пост"
+ Функция скачивания всех документов или только GIF'ок
+ Список ссылок музыки теперь работает и для друзей, и для поиска
+ В генерации плейлистов для внешнего плеера теперь есть список для загрузки Wget-ом
* возвращены кнопки поиска копий фото через гугл и прочие сервисы
* исправлено отображение комментов в просмотре фото в режиме "ночь"
* подправлено отображение кнопок "Не скрывать" и "Запись со стены" в аттачах к диалогам
* Исправлена работа с VK API
* Исправлено определение битрейта/размера для некторых аудио
* Кнопка подписывания на комментарии к постам вынесена в настройки
* Мелкие правки
02.10.14
+ Кнопка "Подписаться на пост"
+ Функция скачивания всех документов или только GIF'ок
+ Список ссылок музыки теперь работает и для друзей, и для поиска
+ В генерации плейлистов для внешнего плеера теперь есть список для загрузки Wget-ом
* возвращены кнопки поиска копий фото через гугл и прочие сервисы
* исправлено отображение комментов в просмотре фото в режиме "ночь"
* подправлено отображение кнопок "Не скрывать" и "Запись со стены" в аттачах к диалогам
Список последних изменений v2.2.2
01.07.14
+ Сохранение переписки в формате .html (спасибо Seiya Loveless)
+ При создании списка новостей можно указывать не только людей не из подписок, но и группы
+ Поиск по настройкам расширения
+ Панель вставки смайлов Emoji для большинства полей ввода
+ Дополнительная информация о пользователях на странице подавших заявку на вступление в группу (например возраст)
* у модераторов закрытых групп теперь тоже отображается блок заявок на вступление
* ускорен алгоритм определения возраста (спасибо demo$)
* стикеры в сохраняемой переписке
* кнопки удаления входящих/исходящих сообщений вынесены в меню [ Действия ] диалогов
* кнопка запуска статистики сообщений перенесена в меню [ Действия ] диалогов
* при отключении выделения общих групп, перестают выделяться и администрируемые сообщества
* подправлена проверка выхода людей из закладок в онлайн
* возвращено подменю у пункта "Мои аудиозаписи"
* кнопка ответить в диалогах
* иконки левого меню повышенной чёткости для retina
* Chrome: нормальные имена файлов
+ Сохранение переписки в формате .html (спасибо Seiya Loveless)
+ При создании списка новостей можно указывать не только людей не из подписок, но и группы
+ Поиск по настройкам расширения
+ Панель вставки смайлов Emoji для большинства полей ввода
+ Дополнительная информация о пользователях на странице подавших заявку на вступление в группу (например возраст)
* у модераторов закрытых групп теперь тоже отображается блок заявок на вступление
* ускорен алгоритм определения возраста (спасибо demo$)
* стикеры в сохраняемой переписке
* кнопки удаления входящих/исходящих сообщений вынесены в меню [ Действия ] диалогов
* кнопка запуска статистики сообщений перенесена в меню [ Действия ] диалогов
* при отключении выделения общих групп, перестают выделяться и администрируемые сообщества
* подправлена проверка выхода людей из закладок в онлайн
* возвращено подменю у пункта "Мои аудиозаписи"
* кнопка ответить в диалогах
* иконки левого меню повышенной чёткости для retina
* Chrome: нормальные имена файлов
Список последних изменений v2.2.1
11.12.13
+ В меню прикрепления на стену добавлена функция ФотоШрёдер разрезающая длинную фотку на 6 полос
+ Опция отключения подтверждения при закрытии видео
+ Возможность включить очистку названия аудио от символов
+ Возможность создавать список новостей с людьми на которых не подписан
+ В разделе закладок добавлены функции удаления всех своих лайков к фотографиям, видеозаписям и записям
+ Блок "Закладки в друзьях" отображающий на чужих профилях, кто из ваших закладок добавлен в друзья
+ Добавлена функция позволяющая сразу отображать в альбомах количество лайков и комментариев к фото
+ Функция "Полные названия аудиозаписей" вынесена в настройки
+ Для пункта "Мои Аудиозаписи" в расширенное меню добавлен подпункт "Обновления"
+ Для пункта "Мои Видеозаписи" в расширенное меню добавлен подпункт "Загруженные"
+ Для пункта "Стена" в расширенное меню добавлен подпункт "Новая запись"
+ Для фото добавлен поиск копий через Yandex
+ В просмотрщик видео добавлена кнопка [ Добавить в группу ] позволяющая быстро добавить открытое видео в одну из ваших администрируемых групп
+ В уведомлении о печатающих сообщение теперь выводится имя чата и ссылки на переход в него
* возвращены кнопки в просмотрщик фото
* подправлены стили аудио
* исправлена работа в аудио кнопки "Вне альбомов"
* в раздел друзей возвращены кнопки [ Заблокированные ] и [ Друзья вне списков ]
* уменьшена ширина кнопки статистики в диалогах
* теперь при сохранении чужого фото себе в альбом, в списке альбомов не скрываются альбомы в которых больше 500 фото
* в администрируемых встречах не вылазит "Неизвестная ошибка #"
* исправлено определение типа онлайна в оповещениях о выходе закладок в онлайн
* теперь при получении ссылок на скачивание видео корректно работает кнопка "240p max"
* мелкие исправления ссылок на скачивание в просмотрщике видео
* исправлен мелкий баг со скробблингом некоторых символов в Opera
+ В меню прикрепления на стену добавлена функция ФотоШрёдер разрезающая длинную фотку на 6 полос
+ Опция отключения подтверждения при закрытии видео
+ Возможность включить очистку названия аудио от символов
+ Возможность создавать список новостей с людьми на которых не подписан
+ В разделе закладок добавлены функции удаления всех своих лайков к фотографиям, видеозаписям и записям
+ Блок "Закладки в друзьях" отображающий на чужих профилях, кто из ваших закладок добавлен в друзья
+ Добавлена функция позволяющая сразу отображать в альбомах количество лайков и комментариев к фото
+ Функция "Полные названия аудиозаписей" вынесена в настройки
+ Для пункта "Мои Аудиозаписи" в расширенное меню добавлен подпункт "Обновления"
+ Для пункта "Мои Видеозаписи" в расширенное меню добавлен подпункт "Загруженные"
+ Для пункта "Стена" в расширенное меню добавлен подпункт "Новая запись"
+ Для фото добавлен поиск копий через Yandex
+ В просмотрщик видео добавлена кнопка [ Добавить в группу ] позволяющая быстро добавить открытое видео в одну из ваших администрируемых групп
+ В уведомлении о печатающих сообщение теперь выводится имя чата и ссылки на переход в него
* возвращены кнопки в просмотрщик фото
* подправлены стили аудио
* исправлена работа в аудио кнопки "Вне альбомов"
* в раздел друзей возвращены кнопки [ Заблокированные ] и [ Друзья вне списков ]
* уменьшена ширина кнопки статистики в диалогах
* теперь при сохранении чужого фото себе в альбом, в списке альбомов не скрываются альбомы в которых больше 500 фото
* в администрируемых встречах не вылазит "Неизвестная ошибка #"
* исправлено определение типа онлайна в оповещениях о выходе закладок в онлайн
* теперь при получении ссылок на скачивание видео корректно работает кнопка "240p max"
* мелкие исправления ссылок на скачивание в просмотрщике видео
* исправлен мелкий баг со скробблингом некоторых символов в Opera
Список последних изменений v2.2.0
13.08.13
+ В диалогах кнопка [ Ответить ] теперь не проматывает к концу переписки
* в диалоге прикрепления не пропадает поиск по фотографиям
* исправлена ошибка с авторизацией в модуле API для дислайков
* исправлено работа функции массового перемещения видео в альбомы на своей странице
* подправлена кнопка статистики в диалогах
* подправлена функция отображения списка комментариев ко всем фотоальбомам в группе
* исправлена работа функции подсветки общих групп
* Firefox 23+: исправлено скачивание с нормальными именами
24.06.13
+ Возможность узнать какие треки из плейлиста изъяты правообладателями
+ Сбор списка заблокированных треков через поиск при повторном нажатии на кнопку отображения изъятых аудио
+ Опция "Отключить анимацию иконки и заголовка вкладки при новых сообщениях в диалогах"
+ В переписке диалогов кнопка "[ Ответить ]" изменена на иконку, и вместо вставки фамилии прикрепляет к ответу одним кликом выбранное сообщение
* Мелкие исправления
12.06.13
+ Кнопка получения кода на вики-страницах
+ Возможность посмотреть список комментариев ко всем альбомам разом в группах
+ Добавлена функция массового перемещения видео в альбом по названию (поддерживаются RegExp либо точное соответствие с введённым текстом)
+ Возможность отобразить на странице поиска пользователей дополнительную информацию (семейное положение, день рождения, мобильный и домашний телефон, skype)
+ При активной опции "Высвечивать подробности при наведении на ссылку темы/поста", где это возможно, чёрные таблички с именем пользователя заменяются табличками с инфой о посте на который написан ответ.
+ В всплывающее меню на кнопке скачивания аудио добавлен пункт "Добавить в группу"
+ Возможность из админки группы найти в группе всех заблокированных (DELETED и BANNED пользователи)
+ Функция "Возможность отвечать в одном комментарии нескольким людям" теперь работает для фото и видео
+ Добавленные в левое меню пункты теперь можно редактировать
+ Для аудио в всплывающее на кнопке скачивания меню во время проигрывания треков добавлен пункт "Добавить в плейлист" добавляющий выбранный трек в текущий список воспроизведения.
+ Для аудио в всплывающее на кнопке скачивания меню добавлен пункт "Поделиться"
+ Всплывание текста поста/коммента со стены при наведении на ссылку (зависит от опции "Высвечивать подробности при наведении на ссылку темы/поста")
+ Кнопка [ Предпросмотр ] в окне получения кода для вставки опроса на сайт.
+ В всплывающий профиль для подтверждённых страниц добавлена галочка рядом с именем
+ Сбор ссылок на все фотографии из постов на стене
+ Возможность на профиле развернуть список альбомов в столбик, как это сделано с друзьями
+ Добавлена кнопка создания новой заметки
+ Функция отображающая в группах блок с заявками на вступление (для админов закрытых групп будет полезно)
+ Общие группы теперь выделяются и в блоке интересных страниц
* исправлено отображение полных название альбомов с видео
* возвращена кнопка удаления всех приглашений в группу
* восстановлена возможность загружать из файла в альбом граффити (но png и длиннограффити больше нет)
* подправлено поднятие в топ пользователей из избранного в инлайн-чате
* смайлики вкопта не вклиниваются посреди слова - теперь перед смайликом должен стоять пробел, а после него точка, пробел или запятая.
* подправлена ручная сортировка закладок при включенной опции уменьшения аватарок в закладках
* восстановлен выбор видео с альбомов при прикреплении
* подправлен конфликт с m.vk.com
* запрос c API информации о дислайках теперь осуществляется через отдельный app_id
* исправления в функции фиксации меню при открытых диалогах
* ссылки на скачивание видео из просмотрщика видео в режиме html5
* мелкие исправления
Firefox: подправлено скачивание с нормальными именами.
+ В диалогах кнопка [ Ответить ] теперь не проматывает к концу переписки
* в диалоге прикрепления не пропадает поиск по фотографиям
* исправлена ошибка с авторизацией в модуле API для дислайков
* исправлено работа функции массового перемещения видео в альбомы на своей странице
* подправлена кнопка статистики в диалогах
* подправлена функция отображения списка комментариев ко всем фотоальбомам в группе
* исправлена работа функции подсветки общих групп
* Firefox 23+: исправлено скачивание с нормальными именами
24.06.13
+ Возможность узнать какие треки из плейлиста изъяты правообладателями
+ Сбор списка заблокированных треков через поиск при повторном нажатии на кнопку отображения изъятых аудио
+ Опция "Отключить анимацию иконки и заголовка вкладки при новых сообщениях в диалогах"
+ В переписке диалогов кнопка "[ Ответить ]" изменена на иконку, и вместо вставки фамилии прикрепляет к ответу одним кликом выбранное сообщение
* Мелкие исправления
12.06.13
+ Кнопка получения кода на вики-страницах
+ Возможность посмотреть список комментариев ко всем альбомам разом в группах
+ Добавлена функция массового перемещения видео в альбом по названию (поддерживаются RegExp либо точное соответствие с введённым текстом)
+ Возможность отобразить на странице поиска пользователей дополнительную информацию (семейное положение, день рождения, мобильный и домашний телефон, skype)
+ При активной опции "Высвечивать подробности при наведении на ссылку темы/поста", где это возможно, чёрные таблички с именем пользователя заменяются табличками с инфой о посте на который написан ответ.
+ В всплывающее меню на кнопке скачивания аудио добавлен пункт "Добавить в группу"
+ Возможность из админки группы найти в группе всех заблокированных (DELETED и BANNED пользователи)
+ Функция "Возможность отвечать в одном комментарии нескольким людям" теперь работает для фото и видео
+ Добавленные в левое меню пункты теперь можно редактировать
+ Для аудио в всплывающее на кнопке скачивания меню во время проигрывания треков добавлен пункт "Добавить в плейлист" добавляющий выбранный трек в текущий список воспроизведения.
+ Для аудио в всплывающее на кнопке скачивания меню добавлен пункт "Поделиться"
+ Всплывание текста поста/коммента со стены при наведении на ссылку (зависит от опции "Высвечивать подробности при наведении на ссылку темы/поста")
+ Кнопка [ Предпросмотр ] в окне получения кода для вставки опроса на сайт.
+ В всплывающий профиль для подтверждённых страниц добавлена галочка рядом с именем
+ Сбор ссылок на все фотографии из постов на стене
+ Возможность на профиле развернуть список альбомов в столбик, как это сделано с друзьями
+ Добавлена кнопка создания новой заметки
+ Функция отображающая в группах блок с заявками на вступление (для админов закрытых групп будет полезно)
+ Общие группы теперь выделяются и в блоке интересных страниц
* исправлено отображение полных название альбомов с видео
* возвращена кнопка удаления всех приглашений в группу
* восстановлена возможность загружать из файла в альбом граффити (но png и длиннограффити больше нет)
* подправлено поднятие в топ пользователей из избранного в инлайн-чате
* смайлики вкопта не вклиниваются посреди слова - теперь перед смайликом должен стоять пробел, а после него точка, пробел или запятая.
* подправлена ручная сортировка закладок при включенной опции уменьшения аватарок в закладках
* восстановлен выбор видео с альбомов при прикреплении
* подправлен конфликт с m.vk.com
* запрос c API информации о дислайках теперь осуществляется через отдельный app_id
* исправления в функции фиксации меню при открытых диалогах
* ссылки на скачивание видео из просмотрщика видео в режиме html5
* мелкие исправления
Firefox: подправлено скачивание с нормальными именами.
Список последних изменений v2.1.9
25.04.13
+ Произвольные ссылки теперь будут отображаться даже при откюченной функции "Расширенное меню"
+ В настройках произвольных ссылок в меню рядом с полями ввода ссылки и заголовка добавлена кнопка сохранения
+ Функция [ Полные миниатюры] теперь запоминает своё состояние
+ Возможность выбора одной из четырёх иконок для кнопки дислайка
+ Перед своими ссылками в левое меню добавлен разделитель
+ Пункт "В бан" теперь вызывает новый диалог блокировки пользователя
+ Возможность отключить открытие записей со стены в всплывающем окне кликом по дате
+ При сохранении переписки в имени файла теперь указывается имя и id собеседника
+ При скачивании фотоальбома по списку ссылок через Download Master v5.14 или ниже, к именам файлов добавляется их порядковый номер в альбоме
+ В список друзей добавлена категория "Заблокированные" (забаненные и DELETED)
+ В новостях галка [ Фильтрация ] теперь запоминает своё состояние
+ Возможность отключить прокрутку страницы при переключении аудио
+ Теперь при наведении на блок с участниками группы появляется кнопка позволяющая посмотреть список участников в порядке вступления
+ В списках онлайн друзей других пользователей теперь не скрывается блок фильтра по полу и возрасту
* нажатие на кнопку скачивания аудио не воспроизводит аудиозапись
* обновлён/дополнен английский язык вкопта
* в диалогах пункт "Сохранить переписку" больше не попадает в подменю "Показать материалы беседы"
* дислайки: ошибка о проблемах сервера не выводится в углу. Теперь в тихом режиме делается максимум 5 попыток узнать инфу.
* исправлена неправильная в некоторых случаях работа функции "Друзья вне списков"
* подправлен модуль загрузки информации из файлов
* изменено положение фильтра списка групп
* мелкие исправления
Firefox:
изменён алгоритм загрузчика скриптов - теперь вкопт быстрее подключается к странице.
исправлено скачивание с нормальными именами.
+ Произвольные ссылки теперь будут отображаться даже при откюченной функции "Расширенное меню"
+ В настройках произвольных ссылок в меню рядом с полями ввода ссылки и заголовка добавлена кнопка сохранения
+ Функция [ Полные миниатюры] теперь запоминает своё состояние
+ Возможность выбора одной из четырёх иконок для кнопки дислайка
+ Перед своими ссылками в левое меню добавлен разделитель
+ Пункт "В бан" теперь вызывает новый диалог блокировки пользователя
+ Возможность отключить открытие записей со стены в всплывающем окне кликом по дате
+ При сохранении переписки в имени файла теперь указывается имя и id собеседника
+ При скачивании фотоальбома по списку ссылок через Download Master v5.14 или ниже, к именам файлов добавляется их порядковый номер в альбоме
+ В список друзей добавлена категория "Заблокированные" (забаненные и DELETED)
+ В новостях галка [ Фильтрация ] теперь запоминает своё состояние
+ Возможность отключить прокрутку страницы при переключении аудио
+ Теперь при наведении на блок с участниками группы появляется кнопка позволяющая посмотреть список участников в порядке вступления
+ В списках онлайн друзей других пользователей теперь не скрывается блок фильтра по полу и возрасту
* нажатие на кнопку скачивания аудио не воспроизводит аудиозапись
* обновлён/дополнен английский язык вкопта
* в диалогах пункт "Сохранить переписку" больше не попадает в подменю "Показать материалы беседы"
* дислайки: ошибка о проблемах сервера не выводится в углу. Теперь в тихом режиме делается максимум 5 попыток узнать инфу.
* исправлена неправильная в некоторых случаях работа функции "Друзья вне списков"
* подправлен модуль загрузки информации из файлов
* изменено положение фильтра списка групп
* мелкие исправления
Firefox:
изменён алгоритм загрузчика скриптов - теперь вкопт быстрее подключается к странице.
исправлено скачивание с нормальными именами.
Список последних изменений v2.1.8
30.03.13
+ Кнопка [ Полные миниатюры ] позволяющая переключиться в альбоме между обрезанным и полным видом миниатюр
* исправлено сохранение/восстановление настроек с сервера
29.03.13
+ Возможность добавить свои пункты в расширенное левое меню
+ Опция позволяющая выводить пункты расширенного левого меню слева
+ Возможность отменить голос в опросах из постов
+ Опция отключения у сообщений в диалогах кнопки [ Ответить ]
+ В менеджере тем добавлена возможность поставить лайк к понравившейся теме
+ Для недавно загруженных фотографий кнопка [Ссылки] в просмоторщике отображает список ссылок с указанием размеров вариантов фото
* исправлены переносы строк при сохранении переписки, из-за чего переписка некорректно отображалась в блокноте.
* исправлен баг с возвращением к окну списка фотографий из просмотрщика
* добавлена подсказка-памятка к кнопке "? года"
+ Кнопка [ Полные миниатюры ] позволяющая переключиться в альбоме между обрезанным и полным видом миниатюр
* исправлено сохранение/восстановление настроек с сервера
29.03.13
+ Возможность добавить свои пункты в расширенное левое меню
+ Опция позволяющая выводить пункты расширенного левого меню слева
+ Возможность отменить голос в опросах из постов
+ Опция отключения у сообщений в диалогах кнопки [ Ответить ]
+ В менеджере тем добавлена возможность поставить лайк к понравившейся теме
+ Для недавно загруженных фотографий кнопка [Ссылки] в просмоторщике отображает список ссылок с указанием размеров вариантов фото
* исправлены переносы строк при сохранении переписки, из-за чего переписка некорректно отображалась в блокноте.
* исправлен баг с возвращением к окну списка фотографий из просмотрщика
* добавлена подсказка-памятка к кнопке "? года"
Список последних изменений v2.1.7
25.03.13
+ Возможность быстро упомянуть человека в тексте сообщения чата диалогов (кнопка [ Ответить ])
* исправлен цвет фона комментариев в чёрном просмотрщике фото.
* в диалогах исправлено прикрепление записей со стены
19.03.13
+ В окне выдачи ссылок на аудио добавлена вкладка с wiki-кодами треков.
+ Функция информации об альбоме аудио теперь выдаёт список популярных треков артиста (по версии Last.FM), если не найдена инфа по альбому
+ Настройки фильтрации новостей теперь запоминаются
* исправлены комментарии к фото
* теперь общие группы подсвечиваются и в блоке информации о профиле
* подправлено отображение автарок в закладках, при включенной функции уменьшения их размеров
* исправлено прикрепление фото по ссылке и по альбомам на стену
* мелкие исправления
+ Возможность быстро упомянуть человека в тексте сообщения чата диалогов (кнопка [ Ответить ])
* исправлен цвет фона комментариев в чёрном просмотрщике фото.
* в диалогах исправлено прикрепление записей со стены
19.03.13
+ В окне выдачи ссылок на аудио добавлена вкладка с wiki-кодами треков.
+ Функция информации об альбоме аудио теперь выдаёт список популярных треков артиста (по версии Last.FM), если не найдена инфа по альбому
+ Настройки фильтрации новостей теперь запоминаются
* исправлены комментарии к фото
* теперь общие группы подсвечиваются и в блоке информации о профиле
* подправлено отображение автарок в закладках, при включенной функции уменьшения их размеров
* исправлено прикрепление фото по ссылке и по альбомам на стену
* мелкие исправления
Список последних изменений v2.1.6
02.03.13
+ Возможность покинуть все группы
+ При скачивании аудио/видео в именах файлов теперь длинное тире заменяется на дефис
* Исправлен список непрочитанных сообщений в расширенном меню
* Исправлено получение информации о битрейте
05.03.13
* Исправлено подключение к Last.FM
+ Возможность покинуть все группы
+ При скачивании аудио/видео в именах файлов теперь длинное тире заменяется на дефис
* Исправлен список непрочитанных сообщений в расширенном меню
* Исправлено получение информации о битрейте
05.03.13
* Исправлено подключение к Last.FM
Список последних изменений v2.1.5
12.02.13
+ Фильтр новостей
+ В диалоге прикрепления изображений в список альбомов добавлены "Сохранённые фотографии"
+ Возможность отменить ответ на комментарий
+ Повторный клик по пункту "Режим добавления" убирает кнопки "Добавить в группу"
+ При поиске треков с альбома добавлена кнопка получающая список ссылок на них
+ В редактировании информации и о профиле теперь всегда есть поле "Отчество"
+ В закладки теперь можно добавлять внешние ссылки ("vk.com/away.php?to=" автоматически приписывается в начало ссылки)
+ В диалогах в меню прикрепления добавлен пункт "[ Запись со стены ]"
+ Добавлена функция удаления всех видео
+ Добавлена опция позволяющая отключить кнопки очистки аудио, видео, стены (если вас пугают эти кнопки)
+ В список видео рядом с названием добавлена кнопка разворачивающая описание
* исправлено скачивание видео из просмотрщика
* в списке групп не выводится кнопка "Покинуть группу" если, это не ваш список
* кнопка "Избранные" в закладках сразу появляется
* в расширенном меню "Мои видеозаписи" исправлен пункт "Добавить"
* подправлена подгрузка календаря
* исправлена саморазмножающаяся кнопка обновления стены в группе
* при активном увеличенном шрифте не пропадает кнопка "Добавить аудиозапись"
* исправлена вставка смайлов ;'> :-'( и *Firefox*
* совместимость с SeaMonkey
+ Фильтр новостей
+ В диалоге прикрепления изображений в список альбомов добавлены "Сохранённые фотографии"
+ Возможность отменить ответ на комментарий
+ Повторный клик по пункту "Режим добавления" убирает кнопки "Добавить в группу"
+ При поиске треков с альбома добавлена кнопка получающая список ссылок на них
+ В редактировании информации и о профиле теперь всегда есть поле "Отчество"
+ В закладки теперь можно добавлять внешние ссылки ("vk.com/away.php?to=" автоматически приписывается в начало ссылки)
+ В диалогах в меню прикрепления добавлен пункт "[ Запись со стены ]"
+ Добавлена функция удаления всех видео
+ Добавлена опция позволяющая отключить кнопки очистки аудио, видео, стены (если вас пугают эти кнопки)
+ В список видео рядом с названием добавлена кнопка разворачивающая описание
* исправлено скачивание видео из просмотрщика
* в списке групп не выводится кнопка "Покинуть группу" если, это не ваш список
* кнопка "Избранные" в закладках сразу появляется
* в расширенном меню "Мои видеозаписи" исправлен пункт "Добавить"
* подправлена подгрузка календаря
* исправлена саморазмножающаяся кнопка обновления стены в группе
* при активном увеличенном шрифте не пропадает кнопка "Добавить аудиозапись"
* исправлена вставка смайлов ;'> :-'( и *Firefox*
* совместимость с SeaMonkey
Список последних изменений v2.1.4
25.12.12
+ При просмотре результатов открытого голосования можно увидеть голосовавших (максимум 9 первых на каждый вариант)
+ В диалог прикрепления фото, аудио и видео добавлена кнопка выбора из альбомов
+ В всплывающем профиле рядом с иконкой сообщения отображается число сообщений в истории переписки
+ При сохранении переписки сохраняются вложенные сообщения
* исправлено не отображающееся окно проверки друзей при загрузке страницы, но блокировавшее её
* сохранение переписки теперь работает и на https соединении
* подправлено отображение полных названий видео
* при открытых диалогах звук сообщения тоже заменяется
+ При просмотре результатов открытого голосования можно увидеть голосовавших (максимум 9 первых на каждый вариант)
+ В диалог прикрепления фото, аудио и видео добавлена кнопка выбора из альбомов
+ В всплывающем профиле рядом с иконкой сообщения отображается число сообщений в истории переписки
+ При сохранении переписки сохраняются вложенные сообщения
* исправлено не отображающееся окно проверки друзей при загрузке страницы, но блокировавшее её
* сохранение переписки теперь работает и на https соединении
* подправлено отображение полных названий видео
* при открытых диалогах звук сообщения тоже заменяется
Список последних изменений v2.1.3
12.12.12
+ Отображение полных, а не обрезанных имён видео и альбомов
+ Возможность получить ссылки на все лайкнутые фото из закладок.
+ При включенных кнопках переключения треков в свёрнутом плеере на эту панель переносится скробблер, помещена кнопка добавления трека и регулирования громкости
+ В чёрный список группы добавлена кнопка "Разбанить всех"
+ Режиме добавления видео: поле для ввода ссылки на группу
+ Отображение мобильного онлайна в всплывающем профиле
+ Табличка с текущим статусом отображает в каком онлайне вы находитесь - обычном или мобильном
+ Получение ссылок на видео из альбома
* возвращены ссылки на видео из списков
* возвращено прикрепление аудио и видео по id
* исправлено наложение плеера на правую панель
* при пересохранении чужого фото себе в списке скрываются альбомы в которых больше 500 фото
* мелкие изменения в панели смайлов
* исправлен двойной чекбокс в редактировании аудиозаписи.
+ Отображение полных, а не обрезанных имён видео и альбомов
+ Возможность получить ссылки на все лайкнутые фото из закладок.
+ При включенных кнопках переключения треков в свёрнутом плеере на эту панель переносится скробблер, помещена кнопка добавления трека и регулирования громкости
+ В чёрный список группы добавлена кнопка "Разбанить всех"
+ Режиме добавления видео: поле для ввода ссылки на группу
+ Отображение мобильного онлайна в всплывающем профиле
+ Табличка с текущим статусом отображает в каком онлайне вы находитесь - обычном или мобильном
+ Получение ссылок на видео из альбома
* возвращены ссылки на видео из списков
* возвращено прикрепление аудио и видео по id
* исправлено наложение плеера на правую панель
* при пересохранении чужого фото себе в списке скрываются альбомы в которых больше 500 фото
* мелкие изменения в панели смайлов
* исправлен двойной чекбокс в редактировании аудиозаписи.
Список последних изменений v2.1.2
09.11.12
+ В информации об альбоме исполнителя возможно увеличить превью обложки, закрепить альбом от смены при переключении на другой трек и кнопка поиска всех треков с альбома.
+ В скробблер добавлена кнопка добавления трека в любимые
+ Кнопки переключения треков в свёрнутом плеере
+ Возможность в обсуждениях быстро найти предыдущие сообщения пользователя.
+ К функции перемещения фото в другой альбом из просмотрщика добавлена кнопка установки изображения обложкой альбома.
+ В окно редактирования названия аудиозаписи добавлена возможность переместить трек в другой альбом
* мелкие фиксы работы админских функций в системных фотоальбомах и альбомах с количеством фоток больше 2000
* при добавлении фотки из чужого альбома, в списке своих альбомов заполненные альбомы внизу, а последний выбор запоминается.
* в функции удаления всех исходящих приглашений в группу за раз удаляется не более 500 человек (больше 500 приглашений в день вк не даёт удалить)
* мелкие фиксы скачивания flv видео из просмоторщика
* исправлено скачивание видео
* подправлен обход away.php
+ В информации об альбоме исполнителя возможно увеличить превью обложки, закрепить альбом от смены при переключении на другой трек и кнопка поиска всех треков с альбома.
+ В скробблер добавлена кнопка добавления трека в любимые
+ Кнопки переключения треков в свёрнутом плеере
+ Возможность в обсуждениях быстро найти предыдущие сообщения пользователя.
+ К функции перемещения фото в другой альбом из просмотрщика добавлена кнопка установки изображения обложкой альбома.
+ В окно редактирования названия аудиозаписи добавлена возможность переместить трек в другой альбом
* мелкие фиксы работы админских функций в системных фотоальбомах и альбомах с количеством фоток больше 2000
* при добавлении фотки из чужого альбома, в списке своих альбомов заполненные альбомы внизу, а последний выбор запоминается.
* в функции удаления всех исходящих приглашений в группу за раз удаляется не более 500 человек (больше 500 приглашений в день вк не даёт удалить)
* мелкие фиксы скачивания flv видео из просмоторщика
* исправлено скачивание видео
* подправлен обход away.php
Список последних изменений v2.1.1
26.10.12
+ Возможность быстро переместить фотографию из просмотрщика в другой альбом
+ Возможность быстро добавлять видео из списков в администрируемую группу (зависит от функции "Ссылки на скачивание видео в списках")
+ Возможность подгружать информацию об альбоме исполнителя проигрываемого трека
+ Опциональная возможность выводить в списке групп кнопки выхода из них.
+ Функция удаления всех исходящих приглашений в группу
+ Некоторые функции для администрирования фотоальбомов
* для смены раскладки в диалогах теперь не обязательно выделять текст.
* скачивание с youtube при нахождении на https
* переработано сохранение чужой фотки в свой альбом
* возвращена кнопка массового удаления заметок
* убран последний пробел в названии при скачивании трека
* подправлено уведомление о наборе текста (теперь чуть менее назойливое)
* на https://vk.com/ запросы к last.fm тоже через https
* при всплывании профиля/авы не вылазит ошибка "Runtime error: Too many operations. error_code: 13"
* выкинута неиспользуемая библиотека jQuery
+ Возможность быстро переместить фотографию из просмотрщика в другой альбом
+ Возможность быстро добавлять видео из списков в администрируемую группу (зависит от функции "Ссылки на скачивание видео в списках")
+ Возможность подгружать информацию об альбоме исполнителя проигрываемого трека
+ Опциональная возможность выводить в списке групп кнопки выхода из них.
+ Функция удаления всех исходящих приглашений в группу
+ Некоторые функции для администрирования фотоальбомов
* для смены раскладки в диалогах теперь не обязательно выделять текст.
* скачивание с youtube при нахождении на https
* переработано сохранение чужой фотки в свой альбом
* возвращена кнопка массового удаления заметок
* убран последний пробел в названии при скачивании трека
* подправлено уведомление о наборе текста (теперь чуть менее назойливое)
* на https://vk.com/ запросы к last.fm тоже через https
* при всплывании профиля/авы не вылазит ошибка "Runtime error: Too many operations. error_code: 13"
* выкинута неиспользуемая библиотека jQuery
Список последних изменений v2.1.0
30.09.12
+ Отображение на профиле друга списков, в которые он добавлен
+ Просмотр результатов опроса без необходимости голосования.
+ Возможность отвечать в одном комментарии нескольким людям
+ В окне "Спасибо за установку скрипта ВкОпт!" добавлена возможность загрузить сохранённые настройки с сервера если они сохранены.
* при сохранении настроек на сервере запоминается выбранный язык вкопта
* изменён способ определения администрируемых групп (теперь должны и модерируемые учитываться)
* фиксы падения на некоторых профилях
* исправлен не отображающийся мини-календарь
* исправлено скачивание роликов добавленных с Youtube
* и снова исправлена работа API-модуля
* немного подправлена работа на https://vk.com
+ Отображение на профиле друга списков, в которые он добавлен
+ Просмотр результатов опроса без необходимости голосования.
+ Возможность отвечать в одном комментарии нескольким людям
+ В окне "Спасибо за установку скрипта ВкОпт!" добавлена возможность загрузить сохранённые настройки с сервера если они сохранены.
* при сохранении настроек на сервере запоминается выбранный язык вкопта
* изменён способ определения администрируемых групп (теперь должны и модерируемые учитываться)
* фиксы падения на некоторых профилях
* исправлен не отображающийся мини-календарь
* исправлено скачивание роликов добавленных с Youtube
* и снова исправлена работа API-модуля
* немного подправлена работа на https://vk.com
Список последних изменений v2.0.9
11.09.12
+ Функция "Скрывать большой лайк на фотках"
* подправлена работа API-модуля
09.09.12
+ Кнопка "[ Список Wiki-страниц ]" выводящая список созданных в группе страниц.
+ Кнопка "[ Статистика ]" в группах без админских прав.
+ Отображение в всплывающих уведомлениях печатающих вам сообщение людей (только при наличии открытых диалогов vk.com/im или чата - чёрного списка онлайн друзей)
+ В просмотрщик фото добавлена кнопка "[ Информация об отметках ]" отображающая того, кто сделал отметки на фото и когда.
+ Для изображений добавлена кнопка "[ Поиск копий (Google) ]" для поиска вариантов этого изображения через Google. (для работы кнопки в Opera необходимо на сайте www.google.ru в настройках для сайта включить маскировку под Firefox: http://s3.micp.ru/1rPj2.png)
+ Поддержка скачивания видео размещённого на vimeo.com
- убран блок аудио из групп с отключенными аудиозаписями (вк пофиксил)
- из расширенного меню убраный пункты "Новости > Друзья" и "Новости > Рекомендации 2"
* исправлены проблемы с авторизацией API модуля (назойливое окошко требующее дать разрешения)
* подправлена панелька вставки смайлов
* при отрицательном ответе на вопрос "Вы хотите подключиться к Last.FM?" скробблер отключается.
* кнопка "[Вне альбомов]" больше не нарушает работу сортировки альбомов
* исправлено отключение Ajax-навигации
* исправлены настройки пользовательского меню
+ Функция "Скрывать большой лайк на фотках"
* подправлена работа API-модуля
09.09.12
+ Кнопка "[ Список Wiki-страниц ]" выводящая список созданных в группе страниц.
+ Кнопка "[ Статистика ]" в группах без админских прав.
+ Отображение в всплывающих уведомлениях печатающих вам сообщение людей (только при наличии открытых диалогов vk.com/im или чата - чёрного списка онлайн друзей)
+ В просмотрщик фото добавлена кнопка "[ Информация об отметках ]" отображающая того, кто сделал отметки на фото и когда.
+ Для изображений добавлена кнопка "[ Поиск копий (Google) ]" для поиска вариантов этого изображения через Google. (для работы кнопки в Opera необходимо на сайте www.google.ru в настройках для сайта включить маскировку под Firefox: http://s3.micp.ru/1rPj2.png)
+ Поддержка скачивания видео размещённого на vimeo.com
- убран блок аудио из групп с отключенными аудиозаписями (вк пофиксил)
- из расширенного меню убраный пункты "Новости > Друзья" и "Новости > Рекомендации 2"
* исправлены проблемы с авторизацией API модуля (назойливое окошко требующее дать разрешения)
* подправлена панелька вставки смайлов
* при отрицательном ответе на вопрос "Вы хотите подключиться к Last.FM?" скробблер отключается.
* кнопка "[Вне альбомов]" больше не нарушает работу сортировки альбомов
* исправлено отключение Ajax-навигации
* исправлены настройки пользовательского меню
Список последних изменений v2.0.8 (23.08.12)
+ Кнопка увеличения/просмотра анимации у прикреплённых на стену gif'ок из документов
+ В аудиозаписях альбом "[ Вне альбомов ]"
+ При сохранении копии настроек на сервере теперь запоминается выбранная тема в менеджере тем и установленный CSS-код
+ Кнопка для пабликов [ Перевести в группу ]
+ В настройки вынесена функция "Ссылки на скачивание видео в списках"
+ Добавлена возможность переименовать альбомы видео
+ Кнопка подсчёта статистики сообщений вынесена в диалоги
- убрано: функция "Старое поведение кнопки “Наверх”(Наверх/Вниз)"
* подправлен алгоритм подсчёта возраста
* панель уведомлений теперь кликабельна
* фикс нерабочей ссылки "Перейти к фотографиям сообщества" в прикреплении фото
* фиксы функции уменьшения промежутков между аудио
* битрейт теперь не должен сползать на нижнее аудио
* в диалогах и списке аудио левое меню при фиксации не залазит на заголовок
+ В аудиозаписях альбом "[ Вне альбомов ]"
+ При сохранении копии настроек на сервере теперь запоминается выбранная тема в менеджере тем и установленный CSS-код
+ Кнопка для пабликов [ Перевести в группу ]
+ В настройки вынесена функция "Ссылки на скачивание видео в списках"
+ Добавлена возможность переименовать альбомы видео
+ Кнопка подсчёта статистики сообщений вынесена в диалоги
- убрано: функция "Старое поведение кнопки “Наверх”(Наверх/Вниз)"
* подправлен алгоритм подсчёта возраста
* панель уведомлений теперь кликабельна
* фикс нерабочей ссылки "Перейти к фотографиям сообщества" в прикреплении фото
* фиксы функции уменьшения промежутков между аудио
* битрейт теперь не должен сползать на нижнее аудио
* в диалогах и списке аудио левое меню при фиксации не залазит на заголовок
Список последних изменений v2.0.7
04.08.12
+ длинные названия треков в списке отображаются полностью
+ в всплывающий профиль добавлена графа "Пол", а то иногда сложно по аватарке и имени понять.
* восстановлена работа скробблера Last.FM
* подправлены глюки с пунктом "Моя страница"
* восстановлена возможность прикреплять фото по id
* в русском ленге исправлено название настройки "Загружать информацию о размере и качестве аудио при наведении на иконку скачивания"
31.07.12
+ В юзер-меню в пункт "Сообщение" добавлены ссылки "Диалог" и "Чат"
+ Кнопка сохранения переписки вынесена в диалоги в меню "Действия"
+ При сохранении переписки сохраняются ссылки на вложения (%attachments% в шаблоне сообщения)
* исправления связанные с изменениями в разделе аудио. скробблер пока что не восстановлен
* при сохранение переписки чатов у людей теперь есть имена, а не DELETED
* диалоги: отображение смайлов в исходящих сообщениях
* фикс расширенного меню на старых страницах
* исправлено отображение карты на профиле
16.07.12
+ Кнопка обновления списка друзей со статусами в "Мои аудиозаписи"
+ В списке видео теперь отображается у кого оно находится
+ В блок альбомов видео добавлен раздел "[ Вне альбомов ]"
* исправлены "съехавшие" пункты меню
01.07.12
+ Для создателей стилей: менеджер тем теперь добавляет к body аттрибут need_background содержащий одно из 17ти значений, которое наиболее близко подходит к вашему разрешению:
- 2560x1600, 2560x1440, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1600x1200, 1440x900, 1400x1050, 1366x768, 1280x960, 1280x800, 1280x720, 1280x1024, 1152x864, 1024x768, 800x600
+ Дополнен белорусский язык. Спасибо Игорю Куликову (vk.com/trollhus)
+ Можно получить ссылки на все фото из обзора фотографий
+ В всплывающей информации теперь отображется время последнего онлайна пользователя
+ Для "Мои новости" добавлен пункт "Статьи" в расширенное меню
+ Ссылки на скачивание видео теперь можно узнать не только в просмоторщике
+ В подменю пункта "Мои закладки" добавлена ссылка на сокращалку ссылок vk.cc
+ На страницу "Мои группы" добавлена возможность выбора фильтра отображения Группы/События/Группы и страницы/Страницы
+ Кнопка [ Ссылки ] для получения ссылок на фото из отдельно открытого поста на стене
* Firefox: разблокирован менеджер тем для пользователей
* Chrome: небольшие исправления скачивания с нормальными именами
* при переходе по страницам таймер скробблера больше не сбрасывается
* мелкие изменения в скачивании видео (ссылка с расширением .mp4 вместо .mov)
* иконка скробблера теперь корректно отображается, когда плеер пристыкован к правой части экрана.
* подправлены ссылки расширенного меню для пункта "Мои закладки"
* подправлено положение фиксации меню
* исправлен глюк с листанием фоток и отображемем списка альбомов
* в английском языке подправлены названия знаков зодиака
* переписка теперь сохраняется с переносами строк в сообщенях
* исправления связанные с юзер-меню в быстром поиске
* мелкая поправка функции "Чёрный просмоторщик фото в режиме ночь"
* мелкие изменения в ожидалке запуска скриптов
* блок "фотографии" на профиле можно свернуть, если нет ни одной фотки
- убраны стрелки листаниния аватарок на профиле, т.к. функция умерла
+ длинные названия треков в списке отображаются полностью
+ в всплывающий профиль добавлена графа "Пол", а то иногда сложно по аватарке и имени понять.
* восстановлена работа скробблера Last.FM
* подправлены глюки с пунктом "Моя страница"
* восстановлена возможность прикреплять фото по id
* в русском ленге исправлено название настройки "Загружать информацию о размере и качестве аудио при наведении на иконку скачивания"
31.07.12
+ В юзер-меню в пункт "Сообщение" добавлены ссылки "Диалог" и "Чат"
+ Кнопка сохранения переписки вынесена в диалоги в меню "Действия"
+ При сохранении переписки сохраняются ссылки на вложения (%attachments% в шаблоне сообщения)
* исправления связанные с изменениями в разделе аудио. скробблер пока что не восстановлен
* при сохранение переписки чатов у людей теперь есть имена, а не DELETED
* диалоги: отображение смайлов в исходящих сообщениях
* фикс расширенного меню на старых страницах
* исправлено отображение карты на профиле
16.07.12
+ Кнопка обновления списка друзей со статусами в "Мои аудиозаписи"
+ В списке видео теперь отображается у кого оно находится
+ В блок альбомов видео добавлен раздел "[ Вне альбомов ]"
* исправлены "съехавшие" пункты меню
01.07.12
+ Для создателей стилей: менеджер тем теперь добавляет к body аттрибут need_background содержащий одно из 17ти значений, которое наиболее близко подходит к вашему разрешению:
- 2560x1600, 2560x1440, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1600x1200, 1440x900, 1400x1050, 1366x768, 1280x960, 1280x800, 1280x720, 1280x1024, 1152x864, 1024x768, 800x600
+ Дополнен белорусский язык. Спасибо Игорю Куликову (vk.com/trollhus)
+ Можно получить ссылки на все фото из обзора фотографий
+ В всплывающей информации теперь отображется время последнего онлайна пользователя
+ Для "Мои новости" добавлен пункт "Статьи" в расширенное меню
+ Ссылки на скачивание видео теперь можно узнать не только в просмоторщике
+ В подменю пункта "Мои закладки" добавлена ссылка на сокращалку ссылок vk.cc
+ На страницу "Мои группы" добавлена возможность выбора фильтра отображения Группы/События/Группы и страницы/Страницы
+ Кнопка [ Ссылки ] для получения ссылок на фото из отдельно открытого поста на стене
* Firefox: разблокирован менеджер тем для пользователей
* Chrome: небольшие исправления скачивания с нормальными именами
* при переходе по страницам таймер скробблера больше не сбрасывается
* мелкие изменения в скачивании видео (ссылка с расширением .mp4 вместо .mov)
* иконка скробблера теперь корректно отображается, когда плеер пристыкован к правой части экрана.
* подправлены ссылки расширенного меню для пункта "Мои закладки"
* подправлено положение фиксации меню
* исправлен глюк с листанием фоток и отображемем списка альбомов
* в английском языке подправлены названия знаков зодиака
* переписка теперь сохраняется с переносами строк в сообщенях
* исправления связанные с юзер-меню в быстром поиске
* мелкая поправка функции "Чёрный просмоторщик фото в режиме ночь"
* мелкие изменения в ожидалке запуска скриптов
* блок "фотографии" на профиле можно свернуть, если нет ни одной фотки
- убраны стрелки листаниния аватарок на профиле, т.к. функция умерла
Список последних изменений v2.0.6 (26.03.12)
> build 120326
* исправлена работа на Opera Mobile
* если нет заметок, то при наведении на этот пункт ошибка больше не вылазит
* Кнопка "Cтатистика" в сообщениях не уезжает вниз
* Исправлено сломанное скачивание с Youtube
* добавил в список изменений build 120325 "Скробблер Last.fm"
> build 120325
+ Скробблер Last.fm
+ Знак зодиака и возраст теперь отображается в всплывающей информации
+ Кнопка [ Добавить ] в меню [ Действия ] в доступных для редактирования альбомах (http://vk.com/albumXXXXX_XXXXXXX?act=add)
+ Возможность включить старое поведение кнопки "Наверх" (Наверх/Обратно)
+ Chrome: скачивание аудио и видео с нормальными именами кликом по ссылке
+ Настраиваемая громкость звуков вкопта
+ Пункт расширенного меню "Мои закладки" исправлен на "fave?section=users"
+ Возможность скрыть блок с удалившимися/добавленными друзьями
+ Заменены иконки левого меню на стандартный набор вконтакте
+ В аудиозаписях кнопка [Ссылки] теперь выдаёт список аудио из выбранного альбома
+ На профиле пункт "заметки" со стены вынесен под аватарку
+ В разделе "Фотографии со мной" добавлена кнопка [Ссылки] (а так же для Opera и Firefox кнопка [ Сохранить альбом ])
+ Пункт "Т-а-Т" в заголовке стены на профиле, показывающая переписку между пользователем и вами на стене
+ В сообщения добавлена кнопка "Статистика" загружающая скрипт из группы vkontakte-stats( http://vk.com/vkstats )
* исправлена функция "[ Друзья вне списков ]"
* небольше изменения в формате url для списка ссылок на аудио
* исправлена функция "Предотвращать автоматическое скрытие всплывающих уведомлений"
* при одобрении заявки в друзья снова отображается список групп друзей с галочками
* пункты левого меню не пропадают при обновлении значений
* определение битрейта
* подправлен глюк с падением скрипта при загрузке страницы
* мелкие исправления
* исправлена работа на Opera Mobile
* если нет заметок, то при наведении на этот пункт ошибка больше не вылазит
* Кнопка "Cтатистика" в сообщениях не уезжает вниз
* Исправлено сломанное скачивание с Youtube
* добавил в список изменений build 120325 "Скробблер Last.fm"
> build 120325
+ Скробблер Last.fm
+ Знак зодиака и возраст теперь отображается в всплывающей информации
+ Кнопка [ Добавить ] в меню [ Действия ] в доступных для редактирования альбомах (http://vk.com/albumXXXXX_XXXXXXX?act=add)
+ Возможность включить старое поведение кнопки "Наверх" (Наверх/Обратно)
+ Chrome: скачивание аудио и видео с нормальными именами кликом по ссылке
+ Настраиваемая громкость звуков вкопта
+ Пункт расширенного меню "Мои закладки" исправлен на "fave?section=users"
+ Возможность скрыть блок с удалившимися/добавленными друзьями
+ Заменены иконки левого меню на стандартный набор вконтакте
+ В аудиозаписях кнопка [Ссылки] теперь выдаёт список аудио из выбранного альбома
+ На профиле пункт "заметки" со стены вынесен под аватарку
+ В разделе "Фотографии со мной" добавлена кнопка [Ссылки] (а так же для Opera и Firefox кнопка [ Сохранить альбом ])
+ Пункт "Т-а-Т" в заголовке стены на профиле, показывающая переписку между пользователем и вами на стене
+ В сообщения добавлена кнопка "Статистика" загружающая скрипт из группы vkontakte-stats( http://vk.com/vkstats )
* исправлена функция "[ Друзья вне списков ]"
* небольше изменения в формате url для списка ссылок на аудио
* исправлена функция "Предотвращать автоматическое скрытие всплывающих уведомлений"
* при одобрении заявки в друзья снова отображается список групп друзей с галочками
* пункты левого меню не пропадают при обновлении значений
* определение битрейта
* подправлен глюк с падением скрипта при загрузке страницы
* мелкие исправления
Список последних изменений v2.0.5 (11.01.12)
+ В Firefox аудио и видео теперь можно скачивать с нормальными именами
+ пункт "Новости" юзер-меню
* исправлен момент из-за которого могли не запускаться некоторые приложения
* исправлено падение скрипта в видео-записях
* сворачивание блока подарков на профиле
* на ютубе больше не вылазит стрелка юзерменю
+ пункт "Новости" юзер-меню
* исправлен момент из-за которого могли не запускаться некоторые приложения
* исправлено падение скрипта в видео-записях
* сворачивание блока подарков на профиле
* на ютубе больше не вылазит стрелка юзерменю
Список последних изменений v2.0.4 (21.12.11)
+ ссылки расширенного меню для заметок "- Мои заметки", "- Добавить", "- Комментарии" - добавлены к пункту "Стена" (который активируется опцией "Ссылка на стену в левом меню")
+ опция «Простое окно написания сообщения» - при написании нового сообщения откроется не чат, а старое окно
+ в Google Chrome теперь видео, как и аудио, можно скачать с нормальным именем путём перетаскивания ссылки на скачивание в нужную папку
+ для смайлов добавлена опция «всегда отображать». при включении смайлы будут отображаться на странице практически всегда, но возможны тормоза.
+ в списке альбомов группы добавлена кнопка перехода к альбому [ Фотографии на стене ]
+ кнопка [ Фото ] в заголовке стены на странице группы
+ для видео с ютуба отображается его ссылка на youtube.com и ссылки на его скачивание
+ длинное имя файла для при скачивании с нормальным именем обрезается до 200 символов
+ функция "Изменять раскладку текста" теперь меняет раскладку укр.<->англ. (если выбран украинский язык вкопта)
- убран пункт "Подписаться" из юзер-меню
* в списке аудио восстановлена работа меню вызываемого наведением на время трека.
* исправлены косяки со страницей при использовании правой панели(переход от приложений к нормальным страницам)
* сворачивание блоков тепреь только кликом по стрелке. (добавлено сворачивание стены и блока с фотографиями)
* заголовок блока при нажатии рабтает так же как исчезнувшая ранее кнопка "Все"
* в исправлено скачивание музыки с нормальными именами в хроме путём перетаскивания значка скачивания в папку.
* добавлены значки юзер-меню для друзей в выпадающий из заголовка спискок строки поиска
* исправлено разворачивание в группах новостей (меню)
* исправлен глюк с "обрезанием" левого меню при его фиксации
!Примечания:
1) для юзеров Opera установивших VkOpt как UserJS, чтоб были ссылки на скачивание с ютуба, скрипты должны быть установлены для домена www.youtube.com
2) Для тех же пользователей - для корректной работы определения веса видео с ютуба, можно vk_lib.js скопировать в папку указанную для всех сайтов: http://ipic.su/img/img3/fs/kiss_128kb.1323892919.png (в данном случае первый пункт можно не выполнять)
+ опция «Простое окно написания сообщения» - при написании нового сообщения откроется не чат, а старое окно
+ в Google Chrome теперь видео, как и аудио, можно скачать с нормальным именем путём перетаскивания ссылки на скачивание в нужную папку
+ для смайлов добавлена опция «всегда отображать». при включении смайлы будут отображаться на странице практически всегда, но возможны тормоза.
+ в списке альбомов группы добавлена кнопка перехода к альбому [ Фотографии на стене ]
+ кнопка [ Фото ] в заголовке стены на странице группы
+ для видео с ютуба отображается его ссылка на youtube.com и ссылки на его скачивание
+ длинное имя файла для при скачивании с нормальным именем обрезается до 200 символов
+ функция "Изменять раскладку текста" теперь меняет раскладку укр.<->англ. (если выбран украинский язык вкопта)
- убран пункт "Подписаться" из юзер-меню
* в списке аудио восстановлена работа меню вызываемого наведением на время трека.
* исправлены косяки со страницей при использовании правой панели(переход от приложений к нормальным страницам)
* сворачивание блоков тепреь только кликом по стрелке. (добавлено сворачивание стены и блока с фотографиями)
* заголовок блока при нажатии рабтает так же как исчезнувшая ранее кнопка "Все"
* в исправлено скачивание музыки с нормальными именами в хроме путём перетаскивания значка скачивания в папку.
* добавлены значки юзер-меню для друзей в выпадающий из заголовка спискок строки поиска
* исправлено разворачивание в группах новостей (меню)
* исправлен глюк с "обрезанием" левого меню при его фиксации
!Примечания:
1) для юзеров Opera установивших VkOpt как UserJS, чтоб были ссылки на скачивание с ютуба, скрипты должны быть установлены для домена www.youtube.com
2) Для тех же пользователей - для корректной работы определения веса видео с ютуба, можно vk_lib.js скопировать в папку указанную для всех сайтов: http://ipic.su/img/img3/fs/kiss_128kb.1323892919.png (в данном случае первый пункт можно не выполнять)